Bakanlık düğmeye bastı! Ünlü çamaşır suyu markası toplatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakanlık düğmeye bastı! Ünlü çamaşır suyu markası toplatılıyor

Geniş Video İzle

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı duyurularla güvenilir olmayan birçok ürünü ifşa ederken listeye bir çamaşır suyu da dahil edildi. Bakanlık dokunsal uyarı ve çocuk emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmaması nedeniyle Akar marka çamaşır suları için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verdi.

15.01.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden her gün yeni ürünleri gündeme getiren bakanlık yetkilileri, çok sayıda ürünün piyasaya arzını yasaklarken piyasadan da toplatıyor.

ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Listeye eklenen son ürün ise "Akar El Ve Matik Çamaşır Suyu Leke Çıkarıcı Koku Giderici" oldu. Üründe dokunsal uyarı ve çocuk emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmaması nedeniyle harekete geçen Ticaret Bakanlığı yetkilileri ürünün piyasaya arzını yasaklarken, toplatma kararı da aldı.

Bakanlık düğmeye bastı! Ünlü çamaşır suyu markası toplatılıyor
Bakanlık düğmeye bastı! Ünlü çamaşır suyu markası toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık düğmeye bastı! Ünlü çamaşır suyu markası toplatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • rambo kenan:
    bu ne sevıyesızlık admin okumadan paylaşma millet birbirine yardırıyor yorumlarda sitenizin kalitesi yerlerde bunuda yayınla ama 13 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bişey olmaz küçükken çelik ferat çocukluk aşkımsın Talat ckallari az içmemiş bakasniza avellikte üstlerine yok 5 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Serkan ananla içiyordum beraber karinlada 2 6 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Serkan senin hakkında top diyorlar 5 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    yahu neresi ünlü marka daha yeni gördüm ne içiyorsunuz anlamadım gitti. 8 0 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Akar ünlü marka mi olmuş 6 0 Yanıtla
  • O. Sazak:
    ünlü mu? 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 03:03:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bakanlık düğmeye bastı! Ünlü çamaşır suyu markası toplatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.