Ticaret Bakanlığı halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden her gün yeni ürünleri gündeme getiren bakanlık yetkilileri, çok sayıda ürünün piyasaya arzını yasaklarken piyasadan da toplatıyor.
Listeye eklenen son ürün ise "Akar El Ve Matik Çamaşır Suyu Leke Çıkarıcı Koku Giderici" oldu. Üründe dokunsal uyarı ve çocuk emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmaması nedeniyle harekete geçen Ticaret Bakanlığı yetkilileri ürünün piyasaya arzını yasaklarken, toplatma kararı da aldı.
Son Dakika › Ekonomi › Bakanlık düğmeye bastı! Ünlü çamaşır suyu markası toplatılıyor - Son Dakika
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