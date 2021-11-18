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Bakanlıktan döviz alım satımındaki düzenlemeye ilişkin açıklama: Piyasaya müdahale söz konusu değil - Son Dakika

Bakanlıktan döviz alım satımındaki düzenlemeye ilişkin açıklama: Piyasaya müdahale söz konusu değil

18.11.2021 11:31

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satımında zorunlu kimlik ibrazı uygulamasında değişikliğe giderek alt sınırı 100 dolara yükseltti. Karar dün gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konu hakkında kamuoyunda farklı yorumlar yapılırken, yeni bir açıklama yapan bakanlık, "Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir." açıklamalarını kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz ay döviz alım satımına kimlik ibrazı zorunluluğu getirmişti. Uygulama tepki çekmiş ve döviz büroları söz konusu uygulamayı protesto etmek için 4 Kasım tarihinde geçici süreliğine kepenk indirmişti. Bakanlık, tepkilerin ardından uygulamada geri adım attı ve kimlik ibrazını 100 dolar ve üstü alımlar için zorunlu kıldı. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

"İŞLEM LİMİTLERİNİ BELİRLEME İFADESİ KİMLİK İBRAZINA YÖNELİK"

Konu hakkında yeni bir açıklama yapan bakanlık, yeni düzenlemeye yönelik gerçeğe aykırı bazı yorumlarn yapıldığını belirtti. Bakanlığın yazılı açıklamasında "Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeye yönelik bazı yorumların yapıldığı görülmüştür. Düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limiti 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir. Söz konusu değişiklikte 'işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi ise sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir." denildi.

"SERBEST PİYASAYA MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Açıklamanın devamında piyasaya müdahalenin söz konusu olmadığı belirtilerek, "Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan döviz alım satımındaki düzenlemeye ilişkin açıklama: Piyasaya müdahale söz konusu değil

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Son Dakika Ekonomi Bakanlıktan döviz alım satımındaki düzenlemeye ilişkin açıklama: Piyasaya müdahale söz konusu değil - Son Dakika Ekonomi


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