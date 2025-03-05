Bakırcılık Tehlikede: Çırak Yetişmiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bakırcılık Tehlikede: Çırak Yetişmiyor

Bakırcılık Tehlikede: Çırak Yetişmiyor

Samsun'da bakırcı Uğur Pehlivan, ekonomik zorluklar ve çırak eksikliği nedeniyle mesleğin yok olma riskiyle karşılaştığını söyledi.

05.03.2025 16:37
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde yıllardır bakırcılık yapan 38 yaşındaki Uğur Pehlivan, hem ekonomik şartların hem de çırak yetişmemesinin sektörü bitirme noktasına getirdiğini söyledi.

Çarşamba ilçesinde bakırcılık yapan esnaflar, vatandaşların ekonomik nedenlerle eski ürünlerini tamir ettirmeye yöneldiğini ancak mesleğin geleceği konusunda endişeli olduklarını ifade etti. Eğitim sisteminin çırak yetişmesini zorlaştırdığını belirten esnaflar, mesleği devam ettirebilecek genç neslin olmadığını kaydetti.

"Eski ürünler onarılarak yeniden kullanılıyor"

Bakırcı esnafı Uğur Pehlivan, son iki yıldır vatandaşların yeni ürün almak yerine eski mutfak eşyalarını tamir ettirerek kullanmayı tercih ettiğini belirterek, "Günümüzde kaliteli bir çaydanlık almak isteyen bir vatandaş 1000-1500 TL arasında bir fiyat ödemek zorunda kalıyor. Ancak elindeki çaydanlığı tamir ettirdiğinde bu maliyet 150-250 TL'ye kadar düşüyor. Bu durum, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlar için daha cazip hale geliyor" dedi.

"Biz son nesiliz"

Bakırcı esnafı Uğur Pehlivan, çırak yetiştirememekten yakındı. 4+4+4 eğitim sisteminin çırak yetişmesini zorlaştırdığını ileri süren Pehlivan, "Maalesef biz son nesiliz. Bu meslek bizden sonra yok olmaya mahküm. Eskiden baba mesleği olarak bu işi öğrenenler vardı ama artık genç nesil bu mesleklere ilgi göstermiyor. Çırak bulamıyoruz, öğretecek kimse kalmadı" diye konutu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çarşamba, Ekonomi, samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakırcılık Tehlikede: Çırak Yetişmiyor - Son Dakika

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