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Bakırköy Belediyesi'ne sebze-meyve icrası! Satın alınan sebze ve meyvelerin parası ödenmemiş - Son Dakika

Bakırköy Belediyesi'ne sebze-meyve icrası! Satın alınan sebze ve meyvelerin parası ödenmemiş

29.12.2021 13:57
Bakırköy Belediyesi'ne sebze-meyve icrası! Satın alınan sebze ve meyvelerin parası ödenmemiş

Bakırköy Belediyesi, satın aldığı meyve ve sebzelerin bedelini ödemediği gerekçesiyle icralık oldu. 2 milyon 257 bin liralık borca karşılık, Bakırköy Belediyesi'nin Dünya Ticaret Merkezi'ndeki hisselerinin haczedildiği öğrenildi.

Bakırköy Belediyesi, alacaklı Ayhan Akar'dan satın aldığı meyve ve sebzelerin bedelini ödemedi. Yaşanan olayın ardından 10 Ocak 2020 tarihinde Akar tarafından Bakırköy Belediyesine ihtar çekildi. Çekilen ihtarda borcun sebebinin meyve alımı olduğu bildirildi.

BELEDİYENİN DÜNYA TİCARET MERKEZİ'NDEKİ HİSSELERİ HACZEDİLDİ

Başvuru sonrasında 2 milyon 257 bin 735,82 TL olan borcu sebebiyle, 13 Ağustos 2020 tarihinde Bakırköy Belediyesinin Dünya Ticaret Merkezi'ndeki hisselerinin haczedildiği belirtildi. 8 Mart 2021 tarihinde kıymet takdiri yapılarak toplam 4 milyon 999 bin 623 adet hisse senedinin değeri 13 milyon 341 bin 734,14 TL olarak hesaplanarak, kararın 21 Nisan 2021 tarihinde Bakırköy Belediyesine tebliğ edildiği ifade edildi.

"HİSSELER İCRADAN YARI FİYATINA SATIŞA ÇIKARILACAK"

Konuyla ilgili bilgiler veren İcra Uzmanı Caner Çakı, ilk ihalenin 14 Ocak 2022 tarihinde saat 9.30'da, 15'inci İcra Müdürlüğünde yapılacağını belirterek, "Konuya baktığımızda belediyenin alacaklıdan meyve ve sebze satın aldığını ve aldıkları bu ürünlerin ücretini ödemediği görülmekte. Davacı olan tarafın 2020 yılının başında belediyeye alacakları için ihtar çektiğini ve karşılığında bir ödeme yapılmaması sonucu olayın bu aşamaya geldiğini görüyoruz. Sonuç olarak Dünya Ticaret Merkezi'ndeki Bakırköy Belediyesine ait olan 4 milyon 999 bin 623 adet hisse icradan değerinin yarı fiyatına satışa çıkartılacak ve oradan gelecek para ile alacaklının borcu ödenecek" ifadelerini kullandı.

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Dünya Ticaret Merkezi, Türk Lirası, İcra, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakırköy Belediyesi'ne sebze-meyve icrası! Satın alınan sebze ve meyvelerin parası ödenmemiş - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakırköy Belediyesi'ne sebze-meyve icrası! Satın alınan sebze ve meyvelerin parası ödenmemiş - Son Dakika
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