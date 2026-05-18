Balıkçı Tekneleri Tersanelerde Bakımda

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından balıkçı tekneleri Trabzon'un Sürmene ilçesi Yeniay mahallesindeki Çamburnu Tersanesi'nde rutin bakım ve onarımdan geçiyor.

Çamburnu tersanesi Kılıçbey Gemi firması sahibi Ayhan Kılıç, gelen teknelerin ihtiyaç doğrultusunda boya, makine değişimi ve sac yenileme işlemleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Kılıç "Bu sene geçen seneye göre işlerimiz daha iyi. Ancak artan maliyetlerden dolayı insanlar ödemelerde ve harcamalarda biraz tedirgin oluyor. Eskiden bu işlerden para kazanıyorduk ama şimdi çarkı zor çevirmeye çalışıyoruz. İstihdam sağlamak için tersaneleri aktif halde tutmak zorunda kalıyoruz. Gelen teknelerde; boya yapılacaksa boya, makine değişecekse makine değişimi yapıyoruz. Sac değişimi yapmak isteyenlerin ölçümlerini alarak değişim işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Kamara kısmında ufak tefek işler yaptırmak isteyenler oluyor. Tekne çekimi olduğu zaman her türlü işi yapıyoruz ancak bunları denizde yapamıyorsunuz. İki yılda bir zamanı gelen teknelerin bakım ve onarımı için resmiyette limanda kaydının olması gerekiyor. İzinlerin alınması lazım, yoksa avlanamazsın. Açık denizde ceza yersin" dedi.

Tersanelerine bakım için Gürcistan'dan gelen balıkçı tekneleri de olduğunu belirten Kılıç, "Gürcistan taraflarından bakım için gelen tekneler oluyor. Gürcistan'da tekneler havuza giremiyor çünkü havuzlar çok pahalı. Havuza girmek için 80 bin ila 100 bin dolar isteniyor. Bizde ise yaklaşık 20 bin dolara teknesini çekebiliyor. Bizim burada havuz yok ancak çekeğimiz var; kızak sistemiyle çekiyoruz, onlar ise havuza giriyor. İş kalitesi olarak da çok ilerideyiz. Oralarda bizim gibi ustalar yok, zaman zaman bize danışıyorlar. Belki 20-30 sene sonra bizi yakalayabilirler" diye konuştu.

Tersaneden kaynakçı olarak görev yapan Sönmez Kumaş, şu an en yoğun dönemleri olduğunu belirterek "Gelen teknelere genelde boya, çürüyen kısımlarını tamir gibi işlemler yapıyoruz. Şu an en yoğun dönemimiz" şeklinde konuştu. - TRABZON