Batı Karadeniz'de balıkçılar sezonu erken kapattı

Kıyı balıkçıları barbun, çinekop ve salyangoz peşinde olacak

DÜZCE - Batı Karadeniz'in önemli balıkçılık merkezlerinden Akçakoca'da bereketli bir dönemi geride bırakan balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak trol ve gırgır yasağı öncesi barbun, çinekop ve deniz salyangozu avcılığı için hazırlıklara başladı.

Palamut ve hamsi bolluğuyla yüzleri güldüren sezonun sonuna yaklaşılırken, 15 Nisan itibarıyla başlayacak trol ve gırgır av yasağı nedeniyle tekneler yeni döneme hazırlanıyor. Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, 2024 yılı avlanma sezonunun bereketli olduğunu ifade ederek, "2024 yılı, hem palamut hem de hamsi açısından bereketli bir dönem oldu. Şu an itibariyle balık miktarında ciddi bir azalma var. 15 Nisan'da avlanma yasağı başlıyor. Yasak kapsamında trol ve gırgır avcılığı sona erecek. Bizler geleneksel kıyı balıkçılarına ise sadece balık boyu ve tür yasağı vardır. Örneğin kalkan balığı ve küçük avlanan balıklar yasaktır" dedi.

Yeni sezona yönelik hazırlıkların başladığını belirten Karakaş, "Teknelerimiz şu an barbun, çinekop ve deniz salyangozu avcılığı için hazırlanıyor. Onlarda görsel anlamda iyi gibi görünüyor. Yaz sezonu avcılığımız böyle olacak, beklentimiz iyi" diye konuştu.

Sezon boyunca hem kıyı balıkçılığında hem de trol avcılığında yüksek verim alındığını söyleyen Karakaş, "Kıyı balıkçılarımız da iyi avlanma yaşadı. Özellikle çinekop bol miktarda çıktı, trol avcılığı da aynı şekilde güzel geçti. Mezgit, kalkan, barbun, istavritte iyi bir avcılık oldu. Tezgahlarda da belli oldu. Çok yüksek fiyatlar olmadı ancak şu ara balığın azalmasıyla birlikte fiyatlar artabilir" şeklinde konuştu.