Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Hazır, Palamut Bol Hamsi Az Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Hazır, Palamut Bol Hamsi Az Olacak

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, bu sezon palamudun bol hamsinin ise az olacağını söyledi.

30.08.2024 11:16
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Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, bu sezon palamudun bol hamsinin ise az olacağını söyledi.

Özkaya, AA muhabirine, 1 Eylül itibarıyla denizlerde başlayacak av sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bütün balıkçıların söz konusu tarihi dört gözle beklediklerini dile getiren Özkaya, "Bütün balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını yaptı. Balıkçılarımız vatandaşların sofrasına balık getirmek için çalışmaya başlayacaklar." dedi.

Özkaya, denizlerde özellikle bazı balıkların bollaştığını bildirerek, "Bu sene palamut bol hamsi az olacak. Geçen sene ise palamut az hamsi boldu. Palamudun en iyi yemi olan hamside ise bu sene bolluk olmayacak. Vatandaş bol bol palamut yiyecek." diye konuştu.

"Kota denizlerin, balıkçıların ve vatandaşın yararına"

Bu sezon hamside kota uygulamasına geçildiğine dikkati çeken Özkaya, hamside avlanma sınırının 400 bin ton olarak belirlendiğini anımsattı.

Özkaya, kota uygulamasının denizlerde sürdürülebilirlik için son derece önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kota uygulamasının etkileri seneye görülecektir. Bu sene kota uygulamasından dolayı balıkçılar ne kadar avlayacağını bileceği için tezgahlarda fiyatlar daha dengeli olacaktır. Balıkçılar daha fazla balık avlamak için çaba harcamayacaklar. Kota uygulaması, hem denizlerin, hem balıkçıların hem de vatandaşın yararına olacak."

Bu yıl denizlerde herhangi bir sorun olmadığını belirten Özkaya, yeni sezon için balıkçılara kurallara uymaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Hazır, Palamut Bol Hamsi Az Olacak - Son Dakika

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