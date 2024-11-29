Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Yem Maliyetlerini Düşüren Proje - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Yem Maliyetlerini Düşüren Proje

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nden Yem Maliyetlerini Düşüren Proje

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Damızlık Koyun ve Koç Merkezi'ndeki hayvanlar için yem ihtiyacını karşılamak adına 100 dönümlük alana süt otu ve yulaf ekimini gerçekleştirdi. Bu projeyle yem maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

29.11.2024 18:28  Güncelleme: 18:30
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Damızlık Koç ve Koyun Merkezi'ndeki hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için Bigadiç ilçesine bağlı Çağış Mahallesi'nde 100 dönümlük alana süt otu tohumu (ryegrass) ve yulaf ekimi gerçekleştirdi. Bu sayede yem maliyetlerini azaltan Büyükşehir Belediyesi, kaliteli yem sayesinde verimi de artırmayı hedefliyor.

Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir üretimi teşvik etmek amacıyla "Balıkesir Modeli"ni hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkta kaliteyi artırmak için harekete geçti. Üreticilerin kazancını artırmak için hayata geçirdiği projelerle öne çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hayvancılığı destekleyen çalışmalara da imza atıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Damızlık Koyun Üretim Tesisleri ve Damızlık Koç Üretim Merkezi'ndeki damızlık küçükbaş hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla, Balıkesir Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında Çağış Kampüsünde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen 100 dekar araziye ryegrass ve yulaf, Burhaniye BAÇEM'de bulunan 90 dekar yulaf ekimi gerçekleştirildi. Bin 500'e yakın hayvan kapasitesine sahip olan tesislerde yem maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kaliteli yem üreterek damızlık hayvanlarda verimi de artırmayı hedefliyor.

"Yem maliyetini düşürmeyi hedefliyoruz"

Damızlık üretiminde ryegrass (süt otu) ve yulaf ekiminin yem maliyetlerini de düşüreceğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hekim Hüdayi Tanrıkulu açıklama yaptı. Damızlık üretim tesislerindeki küçükbaş hayvanlar için kaliteli yem üretiminin önemine değinen Tanrıkulu, "Öncelikli hedefimiz üreticilerimize küçükbaş hayvancılığa katkı sunmak adına damızlık hayvan yetiştirip üreticilerimize dağıtmak. Bunu yaparken de kaba yem ve yem ihtiyacı oluşuyor. Yem ihtiyacını da giderebilmek adına çeşitli noktalarda bitkisel üretim faaliyetlerimizi de beraber entegre etmiş durumdayız. Bu faaliyet içerisinde ana gider olan kaba yem ve yemin maliyetini düşürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaliteli yemlerle verim de artacak"

Hayvanların kaliteli yemlerle beslenerek hayvansal ürünlerin verim ve kalitesinin artırılacağını da dile getiren Veteriner Hekim Hüdayi Tanrıkulu "Ekimi yaptığımız ryegrass ve yulafları hasat zamanı hayvanlarımızın beslenmesinde kullanacağız. Tabii ki ana hedefimiz de bu işletmelerimizi daha da büyüterek ilimizin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini daha üst noktalara taşıyabilmek. Bahsettiğimiz bu bitkisel üretim için de Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'nde 100 dönümlük bir arazide kaba yem ihtiyacını gidermek için yulaf ve ryegrass (süt otu tohumu) ekimi yapıyoruz. Diğer arazilerimizde de ekimler devam ediyor. Kaliteli yem üreterek küçükbaş hayvanlarda kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Bu sayede hayvansal ürünlerde verimin artmadı da sağlanacak" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Yem Maliyetlerini Düşüren Proje - Son Dakika

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