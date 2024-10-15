Balıkesir'de Kuzu Doğumları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Kuzu Doğumları Başladı

Balıkesir\'de Kuzu Doğumları Başladı

Balıkesir Üniversitesi, Merinos koyun sürüsünde kuzu doğumlarına başladı, hayvancılığı destekliyor.

15.10.2024 17:26
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Balıkesir, " Türkiye'yi doyuran il" sloganıyla tarım ve hayvancılık alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karacabey Merinosu ırkı koyun sürüsünde güz dönemi kuzu doğumlarını başlattı.

Veteriner Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar, hayvan yetiştiricilerine eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmayı amaçlıyor. Merkezde yetiştirilen 107 koyundan 102'sinin gebe kaldığı bildirildi. Gebe kalan koyunlardan dördü ikiz doğum yaptı. Kalan 99 koyunun da önümüzdeki günlerde doğum yapması bekleniyor.

Bu doğumlar, hem bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini desteklemesi hem de Karacabey Merinosu ırkının genetik yapısının geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Hayvanların sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi için gerekli olan eğitim ve destek, Balıkesir Üniversitesi'nin uzman kadrosu tarafından sağlanıyor.

Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgedeki çiftçilere daha verimli ve sürdürülebilir hayvancılık uygulamaları konusunda rehberlik ederek, yerel ekonomiye de katkıda bulunmayı hedefliyor. Aynı zamanda, bu tür doğumlar, genç kuşak hayvanların yetiştirilmesi ve var olan sürülerin güçlendirilmesi açısından büyük bir fırsat sunuyor.

BAÜN, tarımsal üretimdeki rolünü artırarak, Balıkesir'in hayvancılık alanındaki potansiyelini daha da güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kuzuların dünyaya gözlerini açması, hem üniversite için hem de bölgedeki hayvancılık sektörü için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Karacabey, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Kuzu Doğumları Başladı - Son Dakika

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