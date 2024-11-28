Balıkesir\'de Manda Yetiştiriciliği Protokolü İmzalandı

Ekonomi

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkesir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği arasında önemli bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında, Balıkesir'de doğan mandaların küpeleme ve kayıt işlemleri, artık Balıkesir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından gerçekleştirilecek.

Protokolün imza törenine Balıkesir İl Tarım ve Orman il Müdürü Erkan Alkan, Balıkesir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakkı Peltek ve diğer yetkililer katıldı. Protokolün imzalanmasının ardından konuşma yapan İl Tarım ve Orman il Müdürü Erkan Alkan, protokolün üreticiler için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yapılan iş birliğinin Balıkesir'deki manda yetiştiriciliği sektörünü daha da güçlendireceğini belirtti. Alkan, "Bu protokol, üreticilerimizin işini kolaylaştıracak ve daha sağlıklı kayıtlar tutulmasını sağlayacaktır. Birlik Başkanımız Hakkı Peltek ve tüm ekibine, üreticilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu tür iş birlikleri, tarım sektöründe önemli bir adım olacaktır," dedi.

Balıkesir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakkı Peltek de protokolün hayata geçmesiyle ilgili olarak, "Bu protokol, mandacılık sektöründe büyük bir adım. Yetiştiricilerimiz için daha güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı sağlayacağız. Küpeleme ve kayıt işlemlerinin en kısa sürede yapılması için çalışmalarımıza hızla başlayacağız. Birlik olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız," ifadelerini kullandı.

Protokol, Balıkesir'deki manda yetiştiriciliği sektörüne önemli bir katkı sağlarken, aynı zamanda hayvancılık ve tarım alanında sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor. Küpeleme ve kayıt işlemlerinin Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılması, sektördeki verimliliği artıracak ve izlenebilirliği güçlendirecek. - BALIKESİR