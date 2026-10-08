Balıkesir Manyas'ta çeltikte hasat mesaisi başladı, ekim alanı 98 bin dekara ulaştı - Son Dakika
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Balıkesir Manyas'ta çeltikte hasat mesaisi başladı, ekim alanı 98 bin dekara ulaştı

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Balıkesir Manyas\'ta çeltikte hasat mesaisi başladı, ekim alanı 98 bin dekara ulaştı
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik hasadı başladı. Geçen yıl 60-70 bin dekar olan ekim alanı 98 bin dekara yükselirken dekara 800-900 kilogram verim alınıyor; üretici verimden memnun, maliyetler düşündürüyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Türkiye'nin önemli çeltik üretim alanlarından biri olan bölgede hasat mesaisi başladı. Geçtiğimiz yıla oranla ekim alanının 98 bin dekara yükseldiği ilçede, verim ve randıman üreticinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik hasadı başladı. Yaklaşık 120 ile 140 gün arasında olgunlaşan çeltiğin hasat edilmesiyle birlikte tarlalarda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl 60-70 bin dekar civarında olan çeltik ekim alanının, bu yıl büyük bir artış göstererek 98 bin dekara yükseldiği belirtildi. İlçe genelinde buğday ekim alanlarıyla yarışır hale gelen çeltik üretiminde, iri tane (Baldo) ve orta tane (Osmancık) cinslerinde dekara ortalama 800 ile 900 kilogram arasında verim alınıyor.

Bu yıl çeltik için güzel bir sezonun geçtiğini belirten Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, rüzgarların etkili olmamasının çeltik gelişimi için büyük bir avantaj sağladığını ifade etti. Özden, "Çeltik sezonumuz başlamıştır, verimler, randımanlar çok güzel. Sulama sahası genişledikçe çeltik ekimi alanı da genişliyor. Maliyetler yüksek, fiyatlar bir tık daha yukarısı olsa çok iyi olur" şeklinde konuştu.

Kızık Mahallesi'nden çeltik üreticisi ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Kara ise bu yıl ekim ağırlığının baldo türünde olduğuna dikkat çekerek, "Bu sene çeltik verimimiz güzel. Üretici olarak memnunuz, ancak maliyetler bizi düşündürüyor. Çeltikte işçilik az olduğu için mecburen tercih ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
BalıkesirEkonomiManyasGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Manyas'ta çeltikte hasat mesaisi başladı, ekim alanı 98 bin dekara ulaştı - Son Dakika
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