Balıkesir Valiliği, tasarruf tedbirleriyle araç satışı yaparak 3 milyon TL gelir elde etti - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir Valiliği, tasarruf tedbirleriyle araç satışı yaparak 3 milyon TL gelir elde etti

Balıkesir Valiliği, 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda uyguladığı tasarruf tedbirleri kapsamında araç satışı gerçekleştirerek 3 milyon TL tasarruf sağladı.

09.08.2024 11:25
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Balıkesir Valiliği, 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda uyguladığı tasarruf tedbirleri kapsamında önemli bir gelir elde etti. Valilik, kamu kaynaklarının verimli kullanımı amacıyla Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı envanterinde yer alan araçların satışını gerçekleştirdi.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin tedbirler kapsamında Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına araç satışı gerçekleştirildi. Balıkesir Valiliği 6 araç satışıyla 3 milyon 146 bin lira tasarruf sağladı. Balıkesir Valiliği 6 farklı marka ve modelden oluşan araç grubunun satışı sonucunda, iki adet kapalı kasa kamyonet, üç adet otomobil ve bir makam aracının elden çıkarılmasıyla toplamda 3 milyon 146 bin TL gelir sağlandı. Bu satış, model yılları 2006 ila 2012 arasında olan taşıtları kapsadı. Balıkesir Valiliği, yayınlanan tasarruf tedbirleri çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili ve ekonomik kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Valiliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir Valiliği, tasarruf tedbirleriyle araç satışı yaparak 3 milyon TL gelir elde etti - Son Dakika

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