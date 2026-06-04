Balkan Expo 2026 Saraybosna\'da Açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen uluslararası gıda, içecek ve tarım fuarı "Balkan Expo 2026" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Saraybosna'da bir kongre merkezinde düzenlenen ve 6 Haziran'a kadar devam edecek fuar, gıda, içecek, tarım teknolojileri, işleme ve ambalaj sektörlerini tek çatı altında bir araya getiriyor.

Go Fair D.o.o tarafından organize edilen ve Türkiye milli katılım organizasyonu So Fuar AŞ tarafından gerçekleştirilen fuarda, Türk firmalarının yanı sıra Mısır, Almanya, Çin ve İspanya'dan da katılımcılar stant açtı. Toplam katılımcı sayısının 100 firmayı aştığı organizasyonda, gıda ürünleri, içecekler, tarım teknolojileri, endüstriyel mutfak ekipmanları ve ambalaj çözümleri başta olmak üzere pek çok ürün grubu Balkan pazarına tanıtılıyor.

Organizatörler, fuara Balkan ülkeleri, Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye'den profesyonel ziyaretçiler ve sektör temsilcilerinin katılmasını bekliyor.

"Balkan Expo 2026" koordinatörlerinden Sercan Çalto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin her zaman üst seviyede olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'teki gıda sektörüne dair çalışmalar yaptıklarını aktaran Çalto, "Marketleri dolaştığımızda damak tadımızın neredeyse birebir olduğunu gözlemliyoruz. Bu fuardan sonra Türk menşeli ürünlerin Bosna Hersek ve çevre Balkan ülkelerinin raflarında çok daha sık yer alacağını tahmin ediyorum. Bu da bizi fuardan sonra oldukça memnun edecek gelişmelerden biri olur." ifadelerini kullandı.

Çalto, fuarın temel amacının ise Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilerin en üst seviyeye taşınması olduğunu da sözlerine ekledi.

Fuarda ayrıca katılımcı firmalar ve yerel firmalar arasında yapılacak sektörel görüşmelerle yeni işbirliklerinin kurulması da amaçlanıyor.

Etkinliğin açılışına, Bosna Hersekli üst düzey yetkililerin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.