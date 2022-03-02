Balkanlar'daki SberBank şubeleri el değiştirdi - Son Dakika
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Balkanlar'daki SberBank şubeleri el değiştirdi

02.03.2022 16:05
Balkanlar'daki SberBank şubeleri el değiştirdi

Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ve Slovenya'da Rusya bankası SberBank şubeleri halkı mağdur etmemek için el değiştirdi.

Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ve Slovenya'da Rusya bankası SberBank şubeleri halkı mağdur etmemek için el değiştirdi.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ve Slovenya'da Rus sermayeli Sberbank kullanıcılarını endişeye düşürdü.???????

Hırvatistan'da SberBank Hırvatistan'ın, ilk olarak devlet bankası Hırvatistan Halk Bankası tarafından devralınması ve iki günlük moratoryum ilan etmesinin ardından bugün yapılan resmi açıklamalara göre, yeni sahibi Hırvatistan Posta Bankası oldu.

Sırbistan'da SberBank Sırbistan, Sırbistan Halk Bankası tarafından devralınmasından kısa bir süre sonra özel bir işletme olan Tarımsal Sanayi Ticaret Bankası'na satıldı.

Bosna Hersek'te, SberBank Bosna Hersek'e, Entite Bankacılık ajansları tarafından hafta sonu el konulmasının ardından Bosna Hersek Federasyonu Bankacılık ajansından yapılan basın açıklamasında, SberBank Bosna Hersek'in Asa Bank'a satıldığı, müşterilerin fonlarını kullanıp işlem yapabileceği ve endişeye mahal olmadığı duyuruldu.

Slovenya'da Sberbank Slovenya'ya, Slovenya Bank tarafından el konulmasının ardından banka, "müşterilerin ihtiyaçlarını gidermeyi kolaylaştırmak için Sberbank Slovenya'nın Yeni Ljubljana Bankası'na satılmasına" karar verildiğini duyurdu.

Sberbank Avrupa

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa'daki şubelerinde "olağanüstü" bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edilmişti.

???????Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilen açıklamada, Sberbank'ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı bildirilmişti.

Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG'nin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını bildirmişti.

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Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Balkanlar'daki SberBank şubeleri el değiştirdi - Son Dakika


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