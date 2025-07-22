Bandırma Belediyesi'nden Yerel Çiftçilere Destek Projesi: Nohut Hasadı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Bandırma Belediyesi'nden Yerel Çiftçilere Destek Projesi: Nohut Hasadı Gerçekleştirildi

Bandırma Belediyesi\'nden Yerel Çiftçilere Destek Projesi: Nohut Hasadı Gerçekleştirildi
22.07.2025 18:28  Güncelleme: 18:31
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Bandırma Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Çepni Mahallesi'nde yerel çiftçiler için nohut hasadı töreni düzenledi. Başkan Dursun Mirza, yerel üretimin önemine değinerek, kırsal kalkınmanın desteklenmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Bandırma Belediyesi, tarımsal üretimi ve yerel çiftçiyi destekleme çalışmaları kapsamında örnek bir projeye daha imza attı. Belediye tarafından Çepni Mahallesi'nde Çepni Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği'nin kullanımına tahsis edilen tarlalarda nohut hasadı gerçekleştirildi. Hasat törenine Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da katıldı.

Başkan Mirza, törende yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bandırma Belediyesi olarak çiftçimizi ve üretimi desteklemek amacıyla Çepni Mahallemizde, Çepni Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği'nin kullanımına verdiğimiz tarlalarda gerçekleştirilen nohut hasadı törenine katıldık. Elimizin erdiği, gücümüzün yettiği oranda çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Yerel üretimin önemine vurgu yapan Mirza, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal kalkınma açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Belediyenin sağladığı destekle birlikte üretim yapan yerel dernek temsilcileri de, bu tür iş birliklerinin kırsal kalkınmaya büyük katkı sağladığını ifade ederek Başkan Mirza'ya ve Bandırma Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bandırma Belediyesi, kırsal mahallelerde üretimi teşvik eden projelerle hem yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hem de dayanışma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bandırma Belediyesi'nden Yerel Çiftçilere Destek Projesi: Nohut Hasadı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma Belediyesi'nden Yerel Çiftçilere Destek Projesi: Nohut Hasadı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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