Bandırma Belediyesi\'nden Yerel Çiftçilere Destek Projesi: Nohut Hasadı Gerçekleştirildi

Bandırma Belediyesi, tarımsal üretimi ve yerel çiftçiyi destekleme çalışmaları kapsamında örnek bir projeye daha imza attı. Belediye tarafından Çepni Mahallesi'nde Çepni Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği'nin kullanımına tahsis edilen tarlalarda nohut hasadı gerçekleştirildi. Hasat törenine Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da katıldı.

Başkan Mirza, törende yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bandırma Belediyesi olarak çiftçimizi ve üretimi desteklemek amacıyla Çepni Mahallemizde, Çepni Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği'nin kullanımına verdiğimiz tarlalarda gerçekleştirilen nohut hasadı törenine katıldık. Elimizin erdiği, gücümüzün yettiği oranda çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Yerel üretimin önemine vurgu yapan Mirza, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal kalkınma açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Belediyenin sağladığı destekle birlikte üretim yapan yerel dernek temsilcileri de, bu tür iş birliklerinin kırsal kalkınmaya büyük katkı sağladığını ifade ederek Başkan Mirza'ya ve Bandırma Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bandırma Belediyesi, kırsal mahallelerde üretimi teşvik eden projelerle hem yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hem de dayanışma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. - BALIKESİR