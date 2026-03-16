Bank of America Epstein Davasında Uzlaşma Sağladı

16.03.2026 23:56
Bank of America, Epstein'ın suç faaliyetlerine yardım iddiasıyla açılan davada uzlaşmaya vardı.

Bank of America'nın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein'ın suç faaliyetlerine yardım ettiği iddiasıyla mağdurlar tarafından açılan toplu davada taraflarla prensipte uzlaşmaya vardığı bildirildi.

Dava dosyasına girilen kayıtlara göre, tarafların avukatları New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Jed Rakoff ile 12 Mart'ta telekonferans yoluyla bir ara duruşma gerçekleştirdi.

Taraflar mahkemeye prensipte bir uzlaşmaya vardıklarını belirtirken, uzlaşmanın geçerlilik kazanmasının yargıcın onayına tabi olacağı kaydedildi.

Takvime göre, tarafların uzlaşmaya ilişkin ortak belgeleri 27 Mart'a kadar mahkemeye sunmaları, mahkemenin ise anlaşmayı değerlendirmek üzere 2 Nisan'da duruşma yapması planlanıyor.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, daha önce Epstein ile bağlantıları nedeniyle JPMorgan Chase ve Deutsche Bank ile uzlaşma sağlayan mağdur avukatları, geçen yıl ekim ayında Bank of America'ya karşı da dava açmıştı.

Davada banka Epstein'in suçlarıyla ilgili şüpheli finansal işlemleri görmezden gelmekle suçlanmıştı.

Bank of America ise süreç boyunca hakkındaki iddiaları reddederek, o dönemde Epstein ile bilinen bir bağı olmayan kişilere rutin bankacılık hizmetleri sunduğunu savunmuştu.

Yargıç Rakoff, ocak ayında Bank of America'ya yönelik bazı suçlamaları düşürmüş, ancak bankanın Epstein'ın faaliyetlerinden bilerek fayda sağladığı ve cinsel amaçlı insan ticareti suçuna ilişkin federal yasaların uygulanmasını engellediği yönündeki iddialarla davanın devam etmesine izin vermişti.

Epstein ile bağlantılı benzer davaları sonuçlandırmak için JPMorgan 2023'te 290 milyon dolar, Deutsche Bank ise 75 milyon dolarlık uzlaşma bedeli ödemeyi kabul etmişti.

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Kaynak: AA

