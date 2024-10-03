Bank of America Müşterileri Hesap Sorunları Yaşıyor

Ekonomi

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, Bank of America'nın çevrim içi ve mobil bankacılık ile ATM hizmetleriyle ilgili yerel saatle 12.30 (TSİ 19.30) itibarıyla sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Sosyal medya üzerinden de şikayetlerini dile getiren kullanıcılardan bazıları hesaplarına giriş yapamadığını, bazı müşteriler ise hesap bakiyelerini sıfır olarak gördüklerini kaydetti.