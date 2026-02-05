Bankacılık devi 32 şubesini birden kapatıyor - Son Dakika
Ekonomi

Bankacılık devi 32 şubesini birden kapatıyor

05.02.2026 21:21
Bankacılık sektörü köklü bir dönüşüm sürecinden geçerken, fiziksel şubeler de hızla tarih oluyor.

DEV BANKA 32 ŞUBENİN DAHA FİŞİNİ ÇEKTİ

İngiltere'nin en büyük bankacılık gruplarından biri olan NatWest, yıl boyunca 32 yeni şubesini daha kapatma kararı aldığını duyurdu. Banka yönetimi, kararın kolay alınmadığını vurgularken, müşterilerin büyük çoğunluğunun artık işlemlerini mobil uygulamalar ve çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirdiğini belirtti.

6 BİNDEN FAZLA BANKA ŞUBESİ KEPENK İNDİRDİ

SkyNews'ın aktardığına göre, son on yıl içinde İngiltere genelinde 6 binden fazla banka şubesi kepenk indirdi. Bu kapanmaların en büyük kısmı ise NatWest Grubu bünyesindeki bankalarda gerçekleşti. NatWest, Royal Bank of Scotland ve Ulster Bank'ı kapsayan grup, bugüne kadar yaklaşık bin 500'den fazla şubeyi kapatarak ülkede en fazla küçülmeye giden banka konumuna geldi.

MİLYONLARCA STERLİNLİK YENİ ALTYAPI YATIRIMI PLANLANIYOR

NatWest yetkilileri, şubelerin kapanmasına rağmen bankacılık hizmetlerinin kesintiye uğramayacağını vurguladı. Banka, mobil şubeler, topluluk bankacılığı merkezleri, postane iş birlikleri ve ülke genelindeki ücretsiz ATM ağıyla müşterilere erişimin sürdürüleceğini açıkladı. Bu süreç için milyonlarca sterlinlik yeni altyapı yatırımı planlandığı da duyuruldu.

