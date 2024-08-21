Bankacılık Dışı Finans Sektörü Şirketlerinin Büyümesi

Ekonomi

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı, bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin, bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, işlem hacminin yüzde 77, aktif büyüklüğünün yüzde 54,6, öz kaynaklarının ise yüzde 92,2 büyüdüğünü ifade etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, FKB, "Finansal Kiralama", "Faktoring", "Finansman", "Varlık Yönetim" ve "Tasarruf Finansman" şirketlerinin 2024 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 6 aylık konsolide verilerini açıkladı.

6 aylık konsolide verilerine göre, FKB'nin temsil ettiği 5 sektörün işlem hacmi 830,5 milyar lira, aktif toplamı 786,7 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü 147 milyar lira ve müşteri sayısı ise 6,2 milyon olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Ballı, şirketlerinin, yılın ilk 6 ayında yakaladıkları büyüme oranlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Ballı, "Bundan 11 yıl önce yola çıkan birliğimiz, finansal sistemin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için, bünyemizde yer alan 5 sektördeki, 124 şirket ve 13 bin 634 çalışan ile finansmana erişimi kolaylaştırmak için kamu otoritesinden sektörümüzün önünü açacak bir kısım yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda resmi mercilerden aldığımız güç ile sektörümüzün finans ekosistemi içindeki payının gelişmiş ekonomilerdeki seviyelere çıkarılması, önümüzdeki süreçte en büyük hedefimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

FKB'nin temsil ettiği sektörlerin 6 aylık finansal performanslarına değinen Ballı, verilere göre, FKB bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde ilk üç ayda olduğu gibi artışlar görüldüğüne dikkati çekti.

Ballı, bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin, bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, işlem hacminin yüzde 77, aktif büyüklüğünün yüzde 54,6, öz kaynaklarının ise yüzde 92,2 büyüdüğünü vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle 'Tasarruf Finansman' sektörümüz 2024 Haziran tarihi ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında öz kaynaklarında, işlem hacminde ve aktif büyüklüğünde kayda değer artışlar yaşadı. Sektörün öz kaynakları yüzde 354,5 yükseliş ile 17,4 milyar liraya, işlem hacmi yüzde 301,1 büyüme ile 111,9 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise yüzde 207,7 artış ile 47,9 milyar liraya yükseldi. 'Faktoring' sektörümüzün de öz kaynaklarındaki yüzde 99,6'lık artış göze çarptı. Sektörün öz kaynakları bu yükselişle 2024 Haziranda 45,5 milyar liraya ulaştı. İşlem hacmi ise yine aynı dönem kıyaslandığında yüzde 64,2'lik artışla 522 milyar lirayı buldu."

Ballı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Finansman sektörümüz de geçen yılın aynı dönemine göre işlem hacminde yüzde 69,9'luk artış kaydetti. Sektör bu yükselişle işlem hacmini 122,5 milyar liraya çıkardı. Sektörün alacakları yüzde 75,9 artarak 138 milyar liraya ulaştı. Finansman sektörünün aktif büyüklüğü yüzde 67,8 yükselerek, 164 milyar lirayı aştı. 'Finansal Kiralama' sektörümüz de yine diğer sektörlerimiz gibi öz kaynaklarındaki artış ile dikkati çekti. Sektörün öz kaynakları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,3 artarak yaklaşık 51 milyar lira oldu. Diğer yandan, Varlık Yönetim şirketlerimizin aktif büyüklüğü yüzde 114,6 yükseliş ile 24 milyar lirayı aştı. Sektörün öz kaynakları ise yüzde 76,9 artarak, 11,4 milyar lira olarak kaydedildi."