Bddk, Doğa Faktoring'in Faaliyet İznini İptal Etti

30 Haziran 2022 tarihine kadar ödenmiş sermayesini 50 milyon TL'ye artıramayan Doğa Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun geçici 6. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), sermayesini 50 milyon TL'ye artıramayan Doğa Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

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