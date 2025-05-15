Bankacılık Mevduatı 19 Milyar Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Mevduatı 19 Milyar Azaldı

9 Mayıs haftasında bankacılık sektörünün toplam mevduatı 22 trilyon 582 milyar lira oldu.

15.05.2025 15:18
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 9 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre 19 milyar 284 milyon 192 bin lira azalarak 22 trilyon 582 milyar 264 milyon 75 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 9 Mayıs ile biten haftada 19 milyar 284 milyon 192 bin lira azalarak 22 trilyon 601 milyar 548 milyon 267 bin liradan, 22 trilyon 582 milyar 264 milyon 75 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,6 düşüşle 12 trilyon 321 milyar 795 milyon 986 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,3 artışla 7 trilyon 436 milyar 669 milyon 955 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 230 milyar 613 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 193 milyar 126 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 9 Mayıs itibarıyla 711 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,01 azalarak 4 trilyon 323 milyar 432 milyon 103 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 566 milyar 132 milyon 643 bin lirası konut, 63 milyar 276 milyon 951 bin lirası taşıt, 1 trilyon 626 milyar 51 milyon 689 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 9 Mayıs ile biten haftada 31 milyar 214 milyon 241 bin lira artarak 17 trilyon 831 milyar 922 milyon 224 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Mevduatı 19 Milyar Azaldı - Son Dakika

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