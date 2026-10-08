Bankacılık mevduatı 2 Ekim haftasında yüzde 0,64 azaldı, tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 216 milyar 772 milyon 780 bin 800 lira azalışla 33 trilyon 785 milyar 405 milyon 395 bin 200 liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 Ekim ile biten haftada yüzde 0,64 azalarak 34 trilyon 2 milyar 178 milyon 176 bin liradan 33 trilyon 785 milyar 405 milyon 395 bin 200 liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 1,42 azalarak 18 trilyon 410 milyar 569 milyon 183 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,33 düşüşle 11 trilyon 167 milyar 400 milyon 200 bin 200 lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 266 milyar 710 milyon 330 bin dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 228 milyar 513 milyon 830 bin doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 2 Ekim itibarıyla 851 milyon 50 bin dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,24 artışla 7 trilyon 27 milyar 729 milyon 236 bin liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 841 milyar 772 milyon 695 bin lirası konut, 41 milyar 950 milyon 529 bin lirası taşıt, 2 trilyon 610 milyar 733 milyon 829 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 533 milyar 272 milyon 183 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 2 Ekim ile biten haftada 237 milyar 496 milyon 732 bin lira artarak 27 trilyon 642 milyar 280 milyon 907 bin liradan 27 trilyon 879 milyar 777 milyon 639 bin liraya yükseldi.