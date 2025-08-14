Bankacılık Mevduatı 24 Trilyon Lirayı Geçti - Son Dakika
Son Dakika
Ekonomi

Bankacılık Mevduatı 24 Trilyon Lirayı Geçti

14.08.2025 15:22
8 Ağustos haftasında bankacılık sektörünün toplam mevduatı 24 trilyon 653 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 8 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 169 milyar 249 milyon 707 bin lira artarak 24 trilyon 653 milyar 578 milyon 725 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 8 Ağustos ile biten haftada 169 milyar 249 milyon 707 bin lira artarak 24 trilyon 484 milyar 329 milyon 18 bin liradan 24 trilyon 653 milyar 578 milyon 725 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,2 düşüşle 13 trilyon 542 milyar 907 milyon 498 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,8 artışla 7 trilyon 915 milyar 220 milyon 838 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 234 milyar 737 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 195 milyar 693 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 8 Ağustos itibarıyla 1 milyar 534 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,2 azalarak 4 trilyon 809 milyar 487 milyon 302 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 598 milyar 67 milyon 722 bin lirası konut, 55 milyar 691 milyon 190 bin lirası taşıt, 1 trilyon 796 milyar 2 milyon 898 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 359 milyar 725 milyon 492 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 8 Ağustos ile biten haftada 85 milyar 996 milyon 194 bin lira artarak 19 trilyon 562 milyar 344 milyon 318 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
