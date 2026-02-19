Bankacılık Mevduatı Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bankacılık Mevduatı Yükseldi

19.02.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 29 trilyon 93 milyar lira ile %0,8 arttı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 222 milyar 228 milyon 810 bin lira artışla 29 trilyon 93 milyar 356 milyon 381 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Şubat ile biten haftada yüzde 0,8 artışla (222 milyar 228 milyon 810 bin lira) 28 trilyon 871 milyar 127 milyon 571 bin liradan 29 trilyon 93 milyar 356 milyon 381 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 2,2 artarak 15 trilyon 329 milyar 655 milyon 747 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,6 artışla 10 trilyon 189 milyar 153 milyon 355 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 272 milyar 516 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 273 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 13 Şubat itibarıyla 1 milyar 32 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,5 artışla 5 trilyon 941 milyar 657 milyon 879 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 700 milyar 912 milyon 394 bin lirası konut, 48 milyar 169 milyon 299 bin lirası taşıt, 2 trilyon 270 milyar 660 milyon 132 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 921 milyar 916 milyon 54 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 13 Şubat ile biten haftada 194 milyar 833 milyon 783 bin lira artarak 23 trilyon 270 milyar 99 milyon 181 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Mevduatı Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
13:43
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
13:17
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:24:34. #7.11#
SON DAKİKA: Bankacılık Mevduatı Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.