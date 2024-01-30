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Bankacılık sektörünün 2023 yılı net karı 603 milyar 634 milyon TL olarak gerçekleşti - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün 2023 yılı net karı 603 milyar 634 milyon TL olarak gerçekleşti

Bankacılık sektörünün 2023 yılı net karı 603 milyar 634 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün 2022 yıl sonuna göre toplam aktifi yüzde 63,9, krediler toplamı yüzde 54, menkul değerler toplamı yüzde 67,4 oranında artış gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2023 yılı Aralık dönemi verilerini paylaştı.

Bankacılık sektörünün 2023 yılı net karı 603 milyar 634 milyon TL olarak gerçekleşti
30.01.2024 - 15:50,  Güncelleme: 15:52
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Bankacılık sektörünün 2023 yılı net karı 603 milyar 634 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün 2022 yıl sonuna göre toplam aktifi yüzde 63,9, krediler toplamı yüzde 54, menkul değerler toplamı yüzde 67,4 oranında artış gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2023 yılı Aralık dönemi verilerini paylaştı. Buna göre, Aralık sonu itibariyle bankacılık sektörünün, aktif büyüklüğü 23 trilyon 519 milyar 337 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 yılsonuna göre 9 trilyon 171 milyar 947 milyon TL arttı. Aralık 2023 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 11 trilyon 677 milyar 135 milyon TL, menkul değerler 3 trilyon 969 milyar 830 milyon TL oldu.

2022 yılsonuna göre sektörün; toplam aktifi yüzde 63,9, krediler toplamı yüzde 54, menkul değerler toplamı yüzde 67,4 oranında artış gösterdi.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,60 oldu. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2022 yılsonuna göre yüzde 67,6 artışla 14 trilyon 851 milyar 970 milyon TL oldu.

Net kar 603,6 milyar lira

2022 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 50,9 artışla 2 trilyon 121 milyar 581 milyon TL olurken, Aralık sonu itibariyle sektörün dönem net karı 603 milyar 634 milyon TL oldu. Sektör 2022'de 431,6 milyar TL net kar açıklamıştı. Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,85 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Aralık, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün 2023 yılı net karı 603 milyar 634 milyon TL olarak gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bankacılık sektörünün 2023 yılı net karı 603 milyar 634 milyon TL olarak gerçekleşti - Son Dakika
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