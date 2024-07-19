Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 12 Temmuz haftasında 118 milyar 559 milyon lira artarak 13 trilyon 957 milyar 58 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 12 Temmuz itibarıyla 118 milyar 559 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 13 trilyon 838 milyar 499 milyon liradan 13 trilyon 957 milyar 58 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 474 milyar 3 milyon lira artarak 16 trilyon 672 milyar 907 milyon liraya çıktı. Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 740,7 milyar lira oldu. Tüketici kredilerinin tutarı, 12 Temmuz itibarıyla 13 milyar 129 milyon lira yükselişle 1 trilyon 740 milyar 703 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 448 milyar 605 milyon lirası konut, 89 milyar 344 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 202 milyar 754 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 149 milyon lira artarak 1 trilyon 721 milyar 151 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,3 artışla 1 trilyon 485 milyar 280 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 512 milyar 39 milyon lirasını taksitli, 973 milyar 242 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu. Yasal öz kaynaklar arttı. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 529 milyon lira artışla 225 milyar 62 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 171 milyar 868 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 20 milyar 269 milyon lira yükselerek 3 trilyon 2 milyar 724 milyon lira oldu. KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 2,5 ve 48 milyar 929 milyon liralık azalışla 1 trilyon 942 milyar 615 milyon liraya gerilerken, söz konusu düşüş 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü azalışa işaret etti.

19.07.2024 14:35
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 12 Temmuz haftasında 118 milyar 559 milyon lira artarak 13 trilyon 957 milyar 58 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 12 Temmuz itibarıyla 118 milyar 559 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 13 trilyon 838 milyar 499 milyon liradan 13 trilyon 957 milyar 58 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 474 milyar 3 milyon lira artarak 16 trilyon 672 milyar 907 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 740,7 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 12 Temmuz itibarıyla 13 milyar 129 milyon lira yükselişle 1 trilyon 740 milyar 703 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 448 milyar 605 milyon lirası konut, 89 milyar 344 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 202 milyar 754 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 149 milyon lira artarak 1 trilyon 721 milyar 151 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,3 artışla 1 trilyon 485 milyar 280 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 512 milyar 39 milyon lirasını taksitli, 973 milyar 242 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 529 milyon lira artışla 225 milyar 62 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 171 milyar 868 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 20 milyar 269 milyon lira yükselerek 3 trilyon 2 milyar 724 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 2,5 ve 48 milyar 929 milyon liralık azalışla 1 trilyon 942 milyar 615 milyon liraya gerilerken, söz konusu düşüş 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü azalışa işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Yükseldi - Son Dakika

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