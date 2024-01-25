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Bankacılık Sektörünün Mevduatı 11,3 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika
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Bankacılık Sektörünün Mevduatı 11,3 Milyar Lira Azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 11,3 milyar lira azalarak 15 trilyon 415,1 milyar liraya geriledi. Bankalardaki TL cinsi mevduat düşerken, yabancı para cinsinden mevduat ise artış gösterdi. Ayrıca, taksitli ticari kredilerin miktarı artarken, tüketici kredileri ve kredi kartı bakiyesi düşüş gösterdi.

Bankacılık Sektörünün Mevduatı 11,3 Milyar Lira Azaldı
25.01.2024 - 15:31,  Güncelleme: 15:42
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 11,3 milyar lira azalarak 15 trilyon 415,1 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalararası dahil) 19 Ocak ile biten haftada 11 milyar 251 milyon 545 bin lira azalışla 15 trilyon 415 milyar 67 milyon 283 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,3 düşüşle 8 trilyon 835 milyar 277 milyon 366 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,6 artışla 5 trilyon 991 milyar 70 milyon 949 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 210 milyar 103 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 177 milyar 343 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 19 Ocak itibarıyla 982 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,8 azalarak 1 trilyon 427 milyar 693 milyon 544 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,6 artışla 1 trilyon 284 milyar 413 milyon 561 bin liraya yükselirken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1 düşüşle 1 trilyon 558 milyar 715 milyon 280 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 394 milyar 225 milyon 39 bin lirası konut, 71 milyar 596 milyon 578 bin lirası taşıt ve 961 milyar 871 milyon 927 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 19 Ocak ile biten haftada 14 milyar 780 milyon 438 bin lira artarak 11 trilyon 297 milyar 539 milyon 144 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 artış kaydetti.

Kaynak: AA
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