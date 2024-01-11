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Bankacılık Sektörünün Mevduatı 125 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika
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Bankacılık Sektörünün Mevduatı 125 Milyar Lira Azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Ocak ile biten haftada 125 milyar lira azalarak 15 trilyon 106,7 milyar liraya geriledi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,35 düşüş gösterirken, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0,98 arttı. Taksitli ticari krediler ve kredi kartı bakiyesi ise artış gösterdi.

Bankacılık Sektörünün Mevduatı 125 Milyar Lira Azaldı
11.01.2024 - 15:21,  Güncelleme: 15:53
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Ocak ile biten haftada 125 milyar lira azalarak 15 trilyon 106,7 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 5 Ocak ile biten haftada 125 milyar 25 milyon 804 bin lira azalışla 15 trilyon 106 milyar 667 milyon 356 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,35 düşüşle 8 trilyon 588 milyar 835 milyon 590 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,98 artarak 5 trilyon 883 milyar 956 milyon 937 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 722 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 887 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 5 Ocak itibarıyla 723 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,21 artarak 1 trilyon 430 milyar 554 milyon 342 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,59 yükselişle 1 trilyon 269 milyar 875 milyon 348 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,38 artışla 1 trilyon 554 milyar 73 milyon 480 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 395 milyar 694 milyon 332 bin lirası konut, 73 milyar 53 milyon 76 bin lirası taşıt ve 961 milyar 806 milyon 934 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 5 Ocak ile biten haftada 31 milyar 623 milyon 351 bin lira artarak 11 trilyon 221 milyar 98 milyon 928 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,03 artış kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bankacılık Sektörünün Mevduatı 125 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika
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