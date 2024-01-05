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Bankacılık Sektörünün Mevduatı 15 Trilyon Lirayı Aştı - Son Dakika
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Bankacılık Sektörünün Mevduatı 15 Trilyon Lirayı Aştı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 29 Aralık ile biten haftada 164,3 milyar lira artarak 15 trilyon 231,7 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,56 yükselişle 8 trilyon 795 milyar 177 milyon 808 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,35 artarak 5 trilyon 827 milyar 59 milyon 666 bin lira oldu. Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,10 artarak 1 trilyon 427 milyar 591 milyon 764 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,27 yükselişle 1 trilyon 262 milyar 379 milyon 688 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 4,92 artışla 1 trilyon 532 milyar 989 milyon 602 bin liraya çıktı. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 29 Aralık ile biten haftada 141 milyar 405 milyon 551 bin lira artarak 11 trilyon 189 milyar 475 milyon 577 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,59 artış kaydetti.

Bankacılık Sektörünün Mevduatı 15 Trilyon Lirayı Aştı
05.01.2024 - 15:23,  Güncelleme: 15:26
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 29 Aralık ile biten haftada 164,3 milyar lira artarak 15 trilyon 231,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 29 Aralık ile biten haftada 164 milyar 259 milyon 408 bin lira artışla 15 trilyon 231 milyar 693 milyon 160 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,56 yükselişle 8 trilyon 795 milyar 177 milyon 808 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,35 artarak 5 trilyon 827 milyar 59 milyon 666 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 209 milyar 67 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176 milyar 157 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 29 Aralık itibarıyla 1 milyar 352 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,10 artarak 1 trilyon 427 milyar 591 milyon 764 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,27 yükselişle 1 trilyon 262 milyar 379 milyon 688 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 4,92 artışla 1 trilyon 532 milyar 989 milyon 602 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 359 milyar 671 milyon 999 bin lirası konut, 73 milyar 316 milyon 990 bin lirası taşıt ve 958 milyar 602 milyon 775 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 29 Aralık ile biten haftada 141 milyar 405 milyon 551 bin lira artarak 11 trilyon 189 milyar 475 milyon 577 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,59 artış kaydetti.

Kaynak: AA
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