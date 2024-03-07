Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 18,3 milyar lira azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 18,3 milyar lira azalarak 15 trilyon 495,5 milyar liraya geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 1 Mart ile biten haftada 18 milyar 293 milyon 430 bin lira azalışla 15 trilyon 495 milyar 476 milyon 130 bin liraya indi.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,87 düşüşle 8 trilyon 718 milyar 176 milyon 895 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,11 artışla 6 trilyon 123 milyar 232 milyon 157 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 207 milyar 292 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 455 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 1 Mart itibarıyla 1 milyar 262 milyon dolarlık azalış görüldü.
Taksitli ticari kredi miktarı arttı
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,05 artarak 1 trilyon 490 milyar 4 milyon 141 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,80 yükselişle 1 trilyon 391 milyar 384 milyon 824 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 3,22 artışla 1 trilyon 731 milyar 94 milyon 496 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 396 milyar 239 milyon 524 bin lirası konut, 70 milyar 387 milyon 292 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 23 milyar 377 milyon 325 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 1 Mart ile biten haftada 179 milyar 347 milyon 409 bin lira artarak 11 trilyon 925 milyar 565 milyon 995 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,96 artış kaydetti.
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