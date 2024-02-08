Bankacılık Sektörünün Mevduatı 207 Milyar Lira Azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 207,1 milyar lira azalarak 15 trilyon 280 milyar liraya geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalararası dahil) 2 Şubat ile biten haftada 207 milyar 97 milyon 721 bin lira azalışla 15 trilyon 279 milyar 870 milyon 135 bin liraya indi.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,2 düşüşle 8 trilyon 664 milyar 556 milyon 779 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,8 azalışla 5 trilyon 995 milyar 97 milyon 498 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 209 milyar 199 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176 milyar 290 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 2 Şubat itibarıyla 2 milyar 382 milyon dolarlık azalış görüldü.
Taksitli ticari kredi miktarı arttı
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,4 artarak 1 trilyon 446 milyar 410 milyon 277 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,5 yükselişle 1 trilyon 320 milyar 418 milyon 308 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 3,7 artışla 1 trilyon 647 milyar 4 milyon 131 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 394 milyar 414 milyon 414 bin lirası konut, 71 milyar 378 milyon 382 bin lirası taşıt ve 980 milyar 617 milyon 481 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 2 Şubat ile biten haftada 103 milyar 282 milyon 871 bin lira artarak 11 trilyon 492 milyar 974 milyon 432 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 artış kaydetti.
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