Bankacılık Sektörünün Mevduatı 249 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Mevduatı 249 Milyar Lira Azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre 249,1 milyar lira azalarak 16 trilyon 751 milyar 447 milyon 233 bin liraya geriledi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,95 düşüşle 9 trilyon 992 milyar 612 milyon 725 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,48 azalışla 5 trilyon 946 milyar 223 milyon 930 bin lira oldu. Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,07 artarak 1 trilyon 638 milyar 970 milyon 976 bin lira oldu.

11.07.2024 15:51
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre 249,1 milyar lira azalarak 16 trilyon 751 milyar 447 milyon 233 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 5 Temmuz ile biten haftada 249 milyar 60 milyon 773 bin lira azalışla 16 trilyon 751 milyar 447 milyon 233 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,95 düşüşle 9 trilyon 992 milyar 612 milyon 725 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,48 azalışla 5 trilyon 946 milyar 223 milyon 930 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 193 milyar 24 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 162 milyar 502 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 5 Temmuz itibarıyla 1 milyar 681 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,07 artarak 1 trilyon 638 milyar 970 milyon 976 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,16 yükselişle 1 trilyon 566 milyar 562 milyon 278 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,34 artışla 1 trilyon 932 milyar 79 milyon 948 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 403 milyar 780 milyon 156 bin lirası konut, 69 milyar 541 milyon 555 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 165 milyar 649 milyon 265 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 5 Temmuz ile biten haftada 27 milyar 566 milyon 830 bin lira artarak 13 trilyon 366 milyar 354 milyon 946 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,78 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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