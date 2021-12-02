Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 324,2 milyar lira artarak 5 trilyon 146,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 26 Kasım ile biten haftada 324 milyar 194 milyon 202 bin lira artarak 5 trilyon 146 milyar 510 milyon 122 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,02 artışla 1 trilyon 931 milyar 930 milyon 644 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 10,82 yükselişle 3 trilyon 11 milyar 138 milyon 473 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 259 milyar 475 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 76 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 26 Kasım itibarıyla 1 milyar 848 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,88 artarak 718 milyar 666 milyon 510 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 3,82 artışla 622 milyar 377 milyon 957 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,76 yükselişle 283 milyar 100 milyon 294 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 265 milyar 914 milyon 138 bin lirası konut, 9 milyar 107 milyon 669 bin lirası taşıt ve 443 milyar 644 milyon 703 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 26 Kasım ile biten haftada 210 milyar 36 milyon 789 bin lira artarak 4 trilyon 484 milyar 955 milyon 758 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,90 artış kaydetti.