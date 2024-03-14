Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 15 Trilyon 735 Milyar Liraya Yükseldi

Ekonomi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 8 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 240,1 milyar lira artarak 15 trilyon 735,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 8 Mart ile biten haftada 240 milyar 108 milyon 258 bin lira artışla 15 trilyon 735 milyar 584 milyon 388 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,01 düşüşle 8 trilyon 630 milyar 549 milyon 274 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 5,00 artışla 6 trilyon 429 milyar 686 milyon 539 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 213 milyar 242 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 181 milyar 152 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 8 Mart itibarıyla 3 milyar 190 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,14 artarak 1 trilyon 507 milyar 28 milyon 203 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 2,30 yükselişle 1 trilyon 423 milyar 332 milyon 68 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,59 artışla 1 trilyon 741 milyar 304 milyon 284 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 397 milyar 569 milyon 274 bin lirası konut, 70 milyar 41 milyon 65 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 39 milyar 417 milyon 864 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 8 Mart ile biten haftada 219 milyar 849 milyon 506 bin lira artarak 12 trilyon 145 milyar 415 milyon 501 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,22 artış kaydetti.