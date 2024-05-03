Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 93,6 milyar lira arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 93,6 milyar lira arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 93,6 milyar lira arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 26 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 93,6 milyar lira artarak 16 trilyon 321,2 milyar liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,07 artış gösterirken, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 1,33 azalış kaydetti. Ayrıca, mevduat bankalarındaki tüketici kredileri ve kredi kartı bakiyesi de artış gösterdi.

03.05.2024 15:37  Güncelleme: 15:50
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 26 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 93,6 milyar lira artarak 16 trilyon 321,2 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 26 Nisan ile biten haftada 93 milyar 612 milyon 62 bin lira artışla 16 trilyon 321 milyar 202 milyon 379 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,07 yükselişle 9 trilyon 82 milyar 746 milyon 858 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,33 azalışla 6 trilyon 508 milyar 4 milyon 182 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 211 milyar 421 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 179 milyar 236 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 26 Nisan itibarıyla 2 milyar 219 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,11 artarak 1 trilyon 550 milyar 982 milyon 271 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,74 yükselişle 1 trilyon 475 milyar 239 milyon 229 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,13 artışla 1 trilyon 829 milyar 490 milyon 104 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 400 milyar 916 milyon 649 bin lirası konut, 68 milyar 329 milyon 222 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 81 milyar 736 milyon 400 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 26 Nisan ile biten haftada 199 milyar 629 milyon 475 bin lira artarak 12 trilyon 643 milyar 10 milyon 256 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,49 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, TCMB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 93,6 milyar lira arttı - Son Dakika

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