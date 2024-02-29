Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 26,7 milyar lira arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 23 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 26,7 milyar lira artarak 15 trilyon 513,8 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 23 Şubat ile biten haftada 26 milyar 705 milyon 864 bin lira artışla 15 trilyon 513 milyar 769 milyon 560 bin liraya çıktı.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,59 düşüşle 8 trilyon 794 milyar 406 milyon 859 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,63 artışla 6 trilyon 116 milyar 321 milyon 393 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 116 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176 milyar 352 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 23 Şubat itibarıyla 1 milyar 141 milyon dolarlık artış görüldü.
Taksitli ticari kredi miktarı arttı
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,60 artarak 1 trilyon 474 milyar 488 milyon 439 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,15 yükselişle 1 trilyon 366 milyar 740 milyon 389 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,90 artışla 1 trilyon 677 milyar 11 milyon 995 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 395 milyar 300 milyon 312 bin lirası konut, 70 milyar 201 milyon 690 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 8 milyar 986 milyon 437 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 23 Şubat ile biten haftada 132 milyar 923 milyon 161 bin lira artarak 11 trilyon 746 milyar 218 milyon 586 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,33 artış kaydetti.
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