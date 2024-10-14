Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı

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AK Parti tarafından Meclis'e sunulan yasa teklifine göre, 100 bin TL'lik kredi kartı bulunanlardan yıllık 750 lira savunma sanayi fonu payı alınacak. Yeni vergi paketi tartışmalara yol açarken çok sayıda vatandaş bankalarına kart limitini 99 bin TL'ye düşürme talebinde bulunuyor. Bankaların müşterilerinin bu taleplerine yanıt vermediği gibi müşterilerine "Kanun teklifi, resmi olarak yasalaşmamıştır. Kart limitinizi düşürmenize gerek yoktur" mesajları attığı görüldü.

14.10.2024 09:35
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Yeni vergi düzenlemesi Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer edindi. Gayrimenkul, araç satışları, kol saatleri ve dronlar gibi pek çok ürüne ek ödemeler getirilmesi öngörülüyor. Teklif kapsamında, limiti 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartı sahipleri, her bir kart için yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek. Bu katılma paylarının, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacağı belirtilirken, toplamda 46 milyar 466 milyon 329 bin 428 TL'lik bir gelir hedeflendiği ifade ediliyor.

BANKALAR LİMİT TALEBİNİ KARŞILAMIYOR

AK Parti'nin Meclis'e getirdiği yeni vergi paketi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bazı vatandaşlar, kredi kartlarından alınacak katılma payına karşı tepkilerini dile getirdi. Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgilere göre, bu durum üzerine vatandaşlar bankaların çağrı merkezine başvurarak kart limitlerini 99 bin 900 TL'ye düşürmek istiyor.Fakat bankalar müşterilerinin bu isteklerini karşılamıyor. Limitler şuanda düşürülmüyor. Öte yandan, 100 bin TL ve üzeri limite sahip kredi kartı sayısının 61 milyon 955 bin 106 olduğu kaydedildi.

BANKALAR MÜŞTERİLERE MESAJ ATIYOR

Birçok kişinin bankalarına kart limitini 99 bin TL'ye düşürme talebinde bulunmasının ardından bankalar da harekete geçti.

Müşterilerine limit düşürmemeleri önerisinde bulunan bankaların mesajında şu ifadeler yer aldı; "Değerli Müşterimiz, basında çıkan haberlerde bahsi geçen 'kredi kartı limiti 100.000 TL ve üzerinde olan müşterilerden Savunma Sanayi Fonu katkı payı tahsil edileceğine' ilişkin kanun teklifi, resmi olarak yasalaşmamıştır. Dolayısıyla bu haberden dolayı kart limitinizi düşürmenize gerek yoktur. Mevcut koşulları ile kartınızın kullanımına devam edebileceğinizi, herhangi bir değişiklik olması durumunda sizlere ayrıca bilgi verileceğini belirtmek isteriz."

Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı

AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ibrahim kocapinar:
    Yakında nefes vergisi Uyuma vergisi Yürüme vergisi de çıkarsa şaşırmayın . 21 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Devlet uyanık millet de bildiğin Cin 8 2 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    valla4seneki ucuzluk olsun bir emekli masimi birde calisdigim ayligi bagislayam 50bin tl tank palet favrikasini sat geride para isde yok öyle vatan hayini degiliz sükür topramiz icin canimizi veririz ama haksiz parayi vermeyiz 4 1 Yanıtla
  • Rıfat Turgut:
    Hep vatandaşa eziyetiniz…Gücünüz yetiyorsa o vergileri bankalardan alın dünya kadar kar yapıyorlar..Vatandaş harcadığı tutarı karta geri ödüyor gecikme durumunda faiziyle ödüyor.Vatandaşın kredi kartına Ödeyeceği faize devlet olarak ortak olacak mısınız. 2 1 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Telefondan bankamızın uygulamasına girin kendiniz düşürün bankayla muhatap olmayın 1 0 Yanıtla
  • Yener Arslan:
    750 TL nin savunma fonuna gideceğine emin olabilsem 7500 TL de vermeye razıyım. Şuan Gazze de Lübnan da savunma sistemlerinin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu görüyoruz. Sonra Allah korusun böyle bir bela bizim başımıza geldiğinde dua işe yaramayacak. Allah “Kulum, diğerleri gibi sana da akıl verdim. Onlar savunmalarını güçlendirirken sen nerede idin” diyecek. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gerçek yerine ulaşacağını bilsek limit artışı isterim ama kuşkuları var milletin 0 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Bankalarda piyonun bir parcasi. sana ne kardeşim adam düşürmek istiyorsa düşürür..cokmu heveslisin vatandaşın soyulmasina . 0 0 Yanıtla
  • Reis 13:
    recebe ekmek yok, hadi hep beraber. limitler aşağı 0 0 Yanıtla
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