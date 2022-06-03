Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika
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Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı

03.06.2022 15:58

Bankacılık sektörünün nisan ayında elde ettiği kar, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 707,8 artarak 34,9 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün geçen yıl 20,7 milyar lira olan toplam net karı ise bu yılın ilk 4 aylık döneminde 98,2 milyar lirayı buldu.

Bankacılık sektörü kârında Nisan ayında hızlı yükseliş yaşandı. Sektörün kârı Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 707,8 artışla 34,9 milyar TL oldu.

NET KAR OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 98,2 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Bankacılık sektörünün geçen yılın ilk dört ayında 20,7 milyar lira olan toplam net karı bu yılın Ocak-Nisan döneminde 98,2 milyar liraya yükseldi.

TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAKLARIN KREDİLERE ORANI YÜZDE 2,75

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı nisan itibarıyla yüzde 2,75 oldu. Bu oran 2021'in aynı döneminde yüzde 3,74 seviyesindeydi.

SERMAYE YETERLİLİK ORANI YÜZDE 20'YE ÇIKTI

Çekirdek sermaye yeterlilik oranı Ocak-Nisan döneminde yüzde 16 oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 14 olarak kaydedilmişti. Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18'den yüzde 20'ye çıktı.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika
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