Bankacılık sektörü kârında Nisan ayında hızlı yükseliş yaşandı. Sektörün kârı Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 707,8 artışla 34,9 milyar TL oldu.
Bankacılık sektörünün geçen yılın ilk dört ayında 20,7 milyar lira olan toplam net karı bu yılın Ocak-Nisan döneminde 98,2 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı nisan itibarıyla yüzde 2,75 oldu. Bu oran 2021'in aynı döneminde yüzde 3,74 seviyesindeydi.
Çekirdek sermaye yeterlilik oranı Ocak-Nisan döneminde yüzde 16 oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 14 olarak kaydedilmişti. Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18'den yüzde 20'ye çıktı.
Son Dakika › Ekonomi › Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika