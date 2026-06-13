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Barış ve İstikrar Ekonomi İçin Şart

Barış ve İstikrar Ekonomi İçin Şart
13.06.2026 18:36
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STK Makina Başkanı Tecelli, kalıcı barış ve istikrarın ekonomik sürdürülebilirlikteki önemini vurguladı.

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, kalıcı barış ve istikrar ortamının üretim, yatırım ve ticaretin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, son dönemde dünyada artan jeopolitik gerilimlerin ve çatışmaların sanayi üretiminden uluslararası ticarete kadar birçok alanı olumsuz etkilediğini belirterek, kalıcı barış ve istikrar ortamının küresel ekonomi için kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Tecelli, savaşların yalnızca çatışmanın yaşandığı bölgeleri değil, tüm dünyadaki üretim ve tedarik süreçlerini etkilediğini ifade etti. Tecelli, "Sanayi ve üretim sektörleri öngörülebilirlik üzerine kurulu bir yapıya sahiptir. Ancak savaşlar, enerji maliyetlerinden lojistik süreçlerine kadar birçok alanda belirsizlik oluşturuyor. Bu durum hem yatırım kararlarını hem de üretim planlamalarını zorlaştırıyor" dedi.

"İstikrar olmadan sağlıklı bir ekonomik büyümeden söz etmek mümkün değildir"

Özellikle ihracat odaklı sektörlerin küresel gelişmelerden doğrudan etkilendiğine dikkat çeken Tecelli, uluslararası ticaretin sürdürülebilir büyümesi için güven ortamının önemine değindi. Ekonomik kalkınmanın temelinde güven ve istikrarın bulunduğunu belirten Tecelli, "Savaş ortamının devam etmesi halinde maliyet baskıları, tedarik zinciri sorunları ve finansmana erişim zorlukları daha da büyüyebilir. Bu da sanayi sektörünün büyüme hızını olumsuz etkileyebilir. İstikrar olmadan sağlıklı bir ekonomik büyümeden söz etmek mümkün değildir" diye konuştu.

"Barış ortamı sadece ülkeler için değil, üreticiler ve yatırımcılar için de önem taşıyor"

Tecelli, küresel ekonominin yeniden güçlü bir ivme yakalayabilmesi için diplomatik çözümlerin ve uluslararası iş birliklerinin önemine işaret ederek, "Barış ortamı sadece ülkeler için değil, üreticiler, yatırımcılar ve çalışanlar için de büyük önem taşıyor. Dünyanın daha fazla çatışmaya değil, üretime, yatırıma ve kalkınmaya odaklanması gerekiyor. Sürdürülebilir büyüme ve güçlü bir sanayi ekosistemi için küresel ölçekte istikrarın korunmasının her zamankinden daha önemli hale geldi" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

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