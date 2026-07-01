Bartın'da Yaban Mersini Hasadı Yüksek Rekolte Bekliyor - Son Dakika
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Bartın'da Yaban Mersini Hasadı Yüksek Rekolte Bekliyor

01.07.2026 11:03
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Bartın'da yaban mersini hasadında bu yıl 35 ton ürün bekleniyor. İlk hasada il protokolü katıldı.

Bartın'da dikimine 4 yıl önce başlanan yaban mersini hasadında bu yıl yüksek rekolte bekleniyor. Sezonun ilk hasadına Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve il protokolü de katıldı.

Bartın'da ilk kez 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile Çiftlik köyünde İbrahim Aldıraklı tarafından 30 dekar alanda 9 bin saksıda yetiştirilmeye başlanan yaban mersini meyvesinde üretim bu yıl 10 bin saksıya çıkarılırken, yaklaşık 35 tona ulaşan bir hasat bekleniyor. Sezonun ilk hasadına Bartın Valisi Nurtaç Arslan, il protokolü ve bahçe sahipleri de katıldı.

İlk yıl hiç ürün alamadıklarını ifade eden bahçe sahibi İbrahim Aldıraklı, ikinci yıl 10 ton olan üretimin bu yıl ise 35 tona ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Eczacı olan eşinin telkinleri yaban mersini üretimine başladıklarını anlatan İbrahim Aldıraklı, "Yaban mersini 2022 yılında 9 bin saksıda yetiştirmeye başladık. İlk yıl hiç meyve alamadık. İkinci yıl 10 ton, üçüncü yıl ise 15 ton ürün aldık. Bu yıl saksı sayısını 10 bine çıkardık, 30 tonun üzerinde hasat bekliyoruz. Yaban mersini antioksidan olması ve eczacı eşimin yönlendirmesiyle başladık. Ürettiğimiz meyvelerin büyük bölümü, ihracat yapan firmalar tarafından alınarak, yurt dışına gönderiliyor. Kalan meyveler ise ulusal marketlere ve iç piyasaya dağılıyor. 2025 yılı Nisan ayında yaşanan zirai don, ülkedeki tüm meyve grubunu etkilediği gibi bizim de rekoltemizi düşürmüştü. Bu yıl gayet iyi ve yumuşak bir bahar geçti. İklim şartları elverişli olunca rekoltemiz de gayet iyi oluyor" dedi.

Sezonun ilk hasadına katılan Bartın Valisi Nurtaç Arslan ise bahçenin açılışına da katıldığını hatırlatarak, bu yıl ise sezonun ilk hasadını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Vali Arslan, "Üreticimiz İbrahim Aldıraklı'ya ait 30 dekarlık yaban mersini bahçesindeyiz. Yaban mersininin bu yılki ilk hasadını gerçekleştirdik. Üzümsü bir meyve olan yaban mersini, antioksidan özelliğe sahip, ekonomik değeri oldukça yüksek, ülkemiz açısından ihracat potansiyeli fazla olan bir meyvedir. Her geçen gün talebin artması ile birlikte ülkemizde üretimi de artıyor. Bu meyvenin ilimizdeki iklim şartlarına uyum sağladığını görüyoruz. Üretimi arttırmak için Tarım ve Orman Müdürlüğü ile valiliğimizce üreticilere yol gösteriyoruz. Arıt tarafında da 10 dekarlık bir alanda 7 bin saksılık bir yaban mersini daha oluşturduk. Tarım Orman Bakanlığı tarafından yaban mersini ve diğer ürünlere desteği oluyor. Soğuk hava deposu ve diğer ekipmanlar için destek sağlanıyor. Bereketli, bol hasat aldıkları bir üretim sezonu olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan yaban mersini meyvelerinin kilosu 850 TL'den iç pazara sunuluyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bartın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bartın'da Yaban Mersini Hasadı Yüksek Rekolte Bekliyor - Son Dakika

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