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Bartın Limanı'ndan 2023 yılında ihracat ve ithalat düştü - Son Dakika
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Bartın Limanı'ndan 2023 yılında ihracat ve ithalat düştü

Bartın Gümrük Müdürü Servet Balgıç, Bartın Limanı'ndan 2023 yılında yaklaşık 232 milyon dolar ihracat, 280 milyon dolar ithalat gerçekleştiğini belirtti. Balgıç, bir önceki yıla göre ihracatın yüzde 27,5 oranında, ithalatın ise yüzde 22,39 oranında azaldığını ifade etti. Bartın Limanı'ndan yapılan ihracat, ithalat ve yolcu sayıları ile ilgili bilgiler veren Balgıç, Dünya Gümrük Günü kutlamalarında gümrüklerin stratejik görevlerini ve hedeflerini anlattı.

Bartın Limanı\'ndan 2023 yılında ihracat ve ithalat düştü
24.01.2024 - 18:05,
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Bartın Gümrük Müdürü Servet Balgıç, Bartın Limanı'ndan 2023 yılında yaklaşık 232 milyon dolar ihracat, 280 milyon dolar ithalat gerçekleştiğini belirterek, bir önceki yıla göre ihracatın yüzde 27,5 oranında, ithalatın ise yüzde 22,39 oranında azaldığını ifade etti.

Gümrük Müdürü Balgıç, Dünya Gümrük Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Bartın Limanı'ndan yapılan ihracat, ithalat ve yolcu sayıları ile ilgili bilgiler verdi. Dünya Gümrük Günü kutlamalarında 2024 yılı için "Geleneksel ve Yeni Ortaklarla İşbirliğinde Gümrükler" teması belirlendiğini belirten Balgıç, tüm çalışanların Dünya Gümrük gününü kutladı. Balgıç, "Uluslararası arz zincirinde önemli rol oynayarak sınırlarda görev yapan gümrüklerin bu stratejik görevi ile çevresel, ekonomik, toplumsal sağlığı tehdit gibi zorlukların üstesinden gelinmesi ve arz zincirinde yer alan tüm aktörleri birleştiren, ekonomik refahın arttırılmasına katkı sağlayarak uyuşturucu, silah ve diğer kaçakçılık suçlarıyla mücadele ederek sınırları daha güvenli bir hale getirmek temel hedefleri arasındadır. Müdürlüğümüzde 18 personelimiz ile birlikte görev yaptığımız iç ve dış paydaşlarımızla, Bakanlığımızın yeni stratejik vizyonu olan 'Türkiye'yi dünyada hızlı ve kolay ticarette güven kapısı' haline getirmek üzere yasal ticareti mümkün olduğunca kolaylaştırmak, yasa dışı ticareti en modern cihazlarla engelleyerek, ekonomik kalkınmada güvenli bir iş ortamı oluşturmak amacıyla gelişime açık, insan odaklı, güven esaslı ve çevreye saygılı çalışma yürütülmektedir" dedi.

İhracat yüzde 27,5, ithalat yüzde 22,39 oranında düştü

Gümrük Müdürü Balgıç yapılan ithalat, ihracat ve yolcu sayıları ile ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Müdürlüğümüz/Bartın Liman'ında 2023 yılında 231 milyon 860 bin 134 Dolar ihracat, 280 milyon 44 bin 600 Dolar ithalat gerçekleştirilmiş olup, bir önceki yıla göre ithalatta yüzde 22,39, ihracatta yüzde 27,5 düşüş yaşanmıştır. 2023 yılında Bartın Limanında 334 gelen 334 giden geminin, Amasra Yolcu Limanında 22 gelen 22 giden geminin ve 15.963 yolcunun gümrük işlemi yapılmıştır" dedi.

İsteyenlerin Alo 136 Gümrük Muhafaza ihbar hattına, şikayet ve ihbarları bulunabileceğini hatırlatan Balgıç, yapılacak iş ve işlemleri bulunanların başvuruda bulunmak isteyenlerin doğrudan 0 (378) 2271729 telefon, 0 (378) 2278179 fax numarası ile ya da bartingum@ticaret.gov.tr internet adresinden kuruma ulaşabileceğini ifade etti. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Bartın Limanı'ndan 2023 yılında ihracat ve ithalat düştü - Son Dakika


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