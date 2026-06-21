Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürlüğü muhabirlerinden Başak Erkalan, Renan Köprübaşılı ile hayatını birleştirdi.
Ankara'daki Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda dün akşam düzenlenen nikah töreninde, Erkalan'ın şahitliğini AA muhabiri Hümeyra Ayaz ve Mustafa Onur Tunç yaptı.
Nikaha çiftin aileleri, çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Başak Erkalan ve Renan Köprübaşılı'nın Nikahı - Son Dakika
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