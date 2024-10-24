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Ekonomi

Başarı İçin Ego ile Vedalaşın

Başarı İçin Ego ile Vedalaşın

Abdürrahim Tikbaş, ADÜ kariyer günlerinde gençlere egolarını aşmaları ve çalışmaları gerektiğini vurguladı.

24.10.2024 21:13
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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen kariyer günlerine kouşmacı olarak davet edilen Aydınlı iş insanı Abdürrahim Tikbaş'ın simit satıcılığı ve ayakkabı boyacılığı ile başlayan hayat hikayesini, salondakiler adeta nefes almadan dinledi. Oldukça keyifli geçen programda gençlere başarının sırrını bir cümle ile özetleyen Tikbaş, "Başarılı olmak istiyorsanız ilk önce egolarınızdan kurtulun" dedi.

Aydın'da turizm sektörüne farklı bir bakış açısı kazandıran ve çalışma hayatına ilkokul yıllarında simit satıcılığı ve ayakkabı boyacılığı ile başlayıp bugün Aydın'ın önde gelen işadamları arasında yer alan Abdürrahim Tikbaş, zaman zaman gelecekleri için umutsuzluğa düşen yüzlerce öğrenciye adeta umut aşıladı.

ADÜ tarafından düzenlenen 2024 Kariyer Günleri, öğrencileri iş dünyasıyla buluşturdu. ADÜ Kongre Merkezi Toplantı Salonu'nda, ADÜ Öğretim Görevlisi Gülşah Şükran Kale Yolcu'nun moderatörlüğünde düzenlenen programda Aymira Hotel sahibi iş insanı Abdurahim Tikbaş, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

"Egonuzdan kurtulamazsanız İyi fırsatlar yakalayamazsınız"

Etkinlikteki konuşmasında kariyer hikayesini ve iş hayatında karşılaştığı zorlukları öğrencilerle paylaşan İş insanı Abdurahim Tikbaş, kariyer planlamasında kritik dönüm noktalarına değindiği konuşmasında, öğrencilerin hayatlarında başarıya ulaşabilmeleri için önce egolarından kurtulmaları gerektiğini vurguladı. Kendi hayatından örnekler vererek konuşmasına başlayan Tikbaş, Erzurum'da doğduğunu, 5 yaşında Aydın'a yerleştiğini söyledi. İş hayatında birçok zorluk yaşadığını ifade eden Tikbaş, "Hayatta başarı için egolarınızdan kurtulun. İyi fırsatlar oturarak gelmez. Ancak iyi bir insan olup, çok çalışırsanız bu fırsatlar sizi bulur" dedi.

"Kızımın 50 TL'ye yufka açması beni gururlandırdı"

Tikbaş, kariyerindeki zorluklardan bahsederken, Aymira Hotel'i kurma sürecinde yaşadığı ekonomik sıkıntılardan da söz etti. Kızıyla yaşadığı bir anıyı paylaşan Tikbaş, "Bir dönem 9 Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Fakültesinde okuyan kızıma 250 lira harçlık gönderemediğim günleri gördüm. Kızım börek firmasında kafede çalışarak günlük 50 TL'ye bizden habersiz olarak çalıştığını öğrendim. Bu beni bir baba olarak gururlandırdı. Zorluklarla mücadele ederken ailemin desteği hep arkamdaydı" diye konuştu.

Aymira Otel olarak gençlere ve öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Tikbaş, öğrencilere iş dünyasında tecrübe kazanmaları için fırsatlar sunduklarını belirtti. Menderes Park ve Turist Park gibi işletmeleri çalıştırırken, binlerce kişiyi meslek sahibi yaptıklarını ve yetiştirdiklerini söyleyen Tikbaş, "Her sektörden öğrenciye iş kapısı açtık, onların kötü yollara gitmesine engel olduk. Kariyer günleri etkinliğinde dekanımıza ve hocamıza, ihtiyacı olan öğrencilerin otelimizde çalışması için ricada bulundum. Çünkü insanlara dokundukça, yıllar sonra size geri dönüyorlar" dedi.

"İş disiplinini babamdan öğrendim"

Kendi iş disiplini ve kariyer anlayışının temelinde babasının Almanya'da edindiği iş disiplini olduğunu belirten Tikbaş, "Babamın Almanya'dan getirdiği disiplinle büyüdüm. Yaptığınız işte en iyisi olmalısınız. Hayatta şanslar ve nasipler sizi hiç tahmin etmediğiniz yerlere götürebilir ama bunun için çok çalışmalısınız" dedi. Kendi markası Aymira Hotel'i oluşturma sürecini de anlatan Tikbaş, marka oluşturmanın zorlu bir süreç olduğunu, ancak dürüstlük ve müşteri memnuniyeti gibi değerlere bağlı kalmanın başarının anahtarı olduğunu vurguladı.

Tikbaş, kurum olarak sadece bir ticari işletme olarak değil aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri üstlenen bir firma olduklarını da belirterek, "Bir yandan çalışıp hizmet üretirken diğer yandan da hayatta her şeyin para olmadığını da bilmek gerekir. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımıza, depremden sonra da depremzede kardeşlerimize ücretsiz olarak otellimizin kapılarını açtık. Biz bu işi sadece maddi boyutuyla değil manevi boyutuyla da yapıyoruz. Atamızdan ve özümüzden gelen yardımlaşma ruhunu yaşatıyoruz" diye konuştu.

"Güler yüz ve tatlı dil her şeyin anahtarıdır"

Tikbaş, öğrencilere verdiği tavsiyelerle konuşmasını sonlandırarak, "Hayatta bir şey vermeden bir şey alamazsınız. Güler yüz ve tatlı dil, başarının ve mutluluğun anahtarıdır. İş hayatınızda da insanlara bunları sunarak başarılı olacağınıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğin sonunda ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Savaş Duman, konuşmacılara çiçek ve plaket takdim etti. Öğrenciler ise programın ardından Abdurahim Tikbaş ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Abdürrahim Tikbaş, Ekonomi, Eğitim, Simit, Yaşam, Ego, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başarı İçin Ego ile Vedalaşın - Son Dakika

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