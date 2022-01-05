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Başarır'dan Demirören'e yanıt: Özür dileyecek biri varsa Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi çekip ödemeyen şahsınızdır - Son Dakika

Başarır'dan Demirören'e yanıt: Özür dileyecek biri varsa Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi çekip ödemeyen şahsınızdır

05.01.2022 16:24

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, kur korumalı TL vadeli mevduat modelinin açıklandığı 20 Aralık tarihinde Demirören Grubu'nun ellerindeki dolarları 17-18 liradan sattığını iddia etmiş ve Demirören bu iddiaya bugün yaptığı "Ya istifa et ya da özür dile" açıklamasıyla karşılık vermişti. Demirören Grubu'nun basın metnine ilişkin açıklama yapan Başarır, "Özür dileyecek birisi varsa Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar krediyi çekip ödemeyen şahsınızdır" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı mevduat modelini açıkladığı 20 Aralık'ta Demirören Grubu ile 5 şirketin ellerindeki dolarları 17-18 TL'den sattığını iddia etmişti.

CHP'Lİ BAŞARIR: BUNU KESİN OLARAK BİLİYORUZ

Halk TV'de konuşan Ali Mahir Başarır, "Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz" ifadesini kullanmıştı. Başarır şöyle devam etmişti;

"20 Aralık'ta kimler döviz aldı, kimler bozdurdu? Buradan net bir şey söyleyeyim. Demirören Grubu ve 5 şirket 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu. 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldıklarını kesin olarak biliyoruz. Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na, Vakıfbank'a sorduğumuz zaman, bizzat görüşmek istedim bilgi vermediler. Yıldırım Demirören ve 5 şirket, 19-20 Aralık'ta dövizini 17-18 liradan satmıştır. 10.30'a düştüğünde bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur."

DEMİRÖREN'DEN İDDİALARA YANIT: BAŞARIR İSTİFA ETMELİ YA DA ÖZÜR DİLEMELİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın büyük tartışma yaratan iddiasına Demirören Grubu'ndan bu sabah yanıt geldi. Şirketten iddialara yönelik yapılan yazılı açıklamada "Ali Mahir Başarır, eğer iddialarını belgeleyemezse gereğini yapmasını ve milleti temsil görevinden istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İşte Demirören Grubu'ndan yapılan yazılı açıklama;

"Temelleri 71 yıl önce atılan DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'na yönelik belli odaklar tarafından uzunca bir süredir sistematik bir karalama ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütülmektedir. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır bu karalama kampanyasının son ayağı olmuştur.

Kutsal meclis çatısı altında milletin vekili olarak bulunan ve önceliği doğruluk, dürüstlük ve onurla milleti temsil etmek olan Başarır maalesef asılsız iddialarla DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'nu hedef almıştır.

Hukuk kaidesine göre müddei iddiasını ispatla mükelleftir. CHP Milletvekili Başarır'ı "kesinlikle biliyoruz" dediği İtibar suikastı niteliğindeki iddialarını ispata davet ediyoruz.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Ali Mahir Başarır, eğer iddialarını belgeleyemezse gereğini yapmasını ve milleti temsil görevinden istifa etmesini bekliyoruz.

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU konuyla ilgili hukuki süreci başlatma kararı almıştır.

Sn. Başarır'ı mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan iddialarını yüce yargı önünde ispat etmeye davet ediyoruz.

Milletin bir vekilinin basın ve kamuoyu önünde müfteri durumuna düşmesi en son tercih edeceğimiz bir durumdur.

Eğer sn. Başarır basın ve kamuoyu önünde DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'ndan asılsız ve karalama amaçlı olduğu açık olan iddiaları nedeniyle özür dilerse konuyu yargıya taşımaktan vazgeçeceğiz.

"KARALAMALARA RAĞMEN MİLLİ DURUŞ SÜRECEK…"

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak iktisadi faaliyetlerini sürdürmektedir. Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi medya alanındaki faaliyetlerinde de milli davranmaktadır. Bu nedenle aleyhinde yapılan tüm karalama kampanyalarına ve aleyhteki algı yönetim çalışmalarına karşı bugüne dek gösterdiği ilkeli duruşu bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir. Kamuoyuna duyurulur."

CHP'Lİ VEKİLDEN DEMİRÖREN'İN AÇIKLAMASINA YANIT: BEN NEDEN ÖZÜR DİLEYEYİM

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Demirören Grubu'nun yayınlamış olduğu basın metnine ilişkin açıklama yaptı. Söylediği sözlerden dolayı Demirören Grubu'nun rahatsız olduğunu ve basın metni yayınladıklarını ifade eden CHP'li Başarır, "Bak Demirören, özür dilemem gerektiğini söylemişsin. Ben neden özür dileyeyim. Ben tüyü bitmemiş yetimin, çiftçinin, emeklinin, 84 milyonun hakkını savunuyorum. Özür dileyecek birisi varsa Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar krediyi çekip ödemeyen şahsınızdır" dedi. Görevinin bu iddiaları sormak olduğunu belirten Başarır sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bu iddiaları bugün ortaya koymadım. 20 aralıkta ne oldu? Sen ve senin gibiler, yandaş şirketler bir gecede zengin oldunuz. Ben buradan Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na, Bankacılık Denetleme Kurulu'na hepsine soruyorum; o gece kim döviz bozdurdu, daha sonra kimler döviz aldı, kimler zenginleşti? Dün biz bu iddialarla ilgili grup olarak araştırma önergesi verdik ancak AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi."

"SON BİR GÜNDE YÜZDE 60 FAKİRLEŞEN İNSANLARIN HESABINI SORMAYACAK MIYIZ?"

"Bir gecede 1 milyon doları olanın iki gün sonra 1 milyon 600 bin doları oldu. Neden? Bu ülkede son parasını ya da 30 yıl çalışıp tazminatını dolara yatırıp sonra bir günde yüzde 60 fakirleşen insanlar oldu. Biz bunun hesabını sormayacak mıyız?" diyen Başarır, Demirören Grubu'ndan yapılan istifa çağrısına ilişkin ise "Benim istifa etmem için kamu kaynaklarından istifade etmem gerekir ama istifade eden sensin, sen hesap vereceksin" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR KUR GARANTİLİ HESABINIZDA PARA VAR?"

Demirören Grubu'na "Ne kadar dolar sattınız? Ne kadar dolar aldınız? Ne kadar kur garantili hesabınızda para var?" diye soran Başarır, şöyle devam etti: "Sadece sen değil o beş şirket, o beş şirketin türevleri bunun hesabını verin."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Demirören Grubu, Ziraat Bankası, dolar, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başarır'dan Demirören'e yanıt: Özür dileyecek biri varsa Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi çekip ödemeyen şahsınızdır - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Başarır'dan Demirören'e yanıt: Özür dileyecek biri varsa Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi çekip ödemeyen şahsınızdır - Son Dakika
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