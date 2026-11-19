Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Taha Aktaş, eksik dişlerin yalnızca estetik bir sorun olmadığını, zamanla çiğneme fonksiyonunun bozulmasına, komşu dişlerin yer değiştirmesine ve çene kemiğinde kayba neden olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, toplumda tek bir diş eksikliğinin çoğu zaman önemsenmediğini aktardı.

Aktaş, diş kayıplarının yalnızca gülüş estetiğini etkilemediğini, eksik dişlerin zamanla ağız içindeki doğal dengeyi bozabileceğini ve çene kemiğinde yapısal değişikliklere neden olabileceğini vurguladı.

Dişlerin yalnızca çiğneme görevini üstlenmediğini, aynı zamanda çevresindeki kemik dokusunun korunmasında da önemli rol oynadığına değinen Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Diş kökleri, çiğneme sırasında oluşan kuvvetlerin çene kemiğine iletilmesini sağlar. Diş kaybedildiğinde, bu doğal uyarı ortadan kalkar ve dişi çevreleyen kemik dokusunda zamanla erime olarak bilinen kemik kaybı gelişebilir. Özellikle diş çekimini takip eden ilk aylarda kemik hacminde belirgin değişiklikler meydana gelebilir. Bu nedenle diş kaybını yalnızca oluşan boşluk olarak değerlendirmemek gerekiyor. Eksik dişin uzun süre tedavi edilmemesi, ilerleyen dönemlerde hem fonksiyonel hem de yapısal sorunları beraberinde getirebilir."

Aktaş, diş eksikliklerinin zamanla diğer dişleri de etkileyebileceğine dikkati çekerek, bir diş kaybedildiğinde komşu dişlerin zaman içerisinde oluşan boşluğa doğru eğilebildiğini anlattı.

Karşı çenedeki dişin, temas ettiği dişin yokluğunda bulunduğu konumdan farklı yönde hareket edebileceğine işaret eden Aktaş, "Bu değişiklikler çiğneme kuvvetlerinin dengesiz dağılmasına, dişlerin temizlenmesinin zorlaşmasına ve kapanış problemlerine zemin hazırlayabilir. Hastalar başlangıçta herhangi bir rahatsızlık hissetmese de uzun vadede daha kapsamlı tedavilere ihtiyaç duyulabilir." değerlendirmesini yaptı.

"Kemik erimesi implant tedavisini zorlaştırabilir"

Aktaş, diş kaybından sonra geçen sürenin tedavi planlamasında önemli olduğunu belirterek, çene kemiğindeki değişimlerin özellikle implant uygulamalarında dikkate alındığını kaydetti.

Dental implantların sağlıklı ve uzun ömürlü şekilde uygulanabilmesi için yeterli kemik hacmi ve uygun kemik yapısının gerektiğini aktaran Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diş kaybının ardından kemik dokusunda meydana gelen erime, bazı hastalarda implant yerleştirilmesini zorlaştırabiliyor. Böyle durumlarda kemik grefti veya farklı cerrahi işlemlerle kemik hacminin artırılması gerekebiliyor. Ancak her diş kaybında implant uygulanması gerektiği düşünülmemeli. Hastanın ağız sağlığı, mevcut kemik dokusu, genel sağlık durumu ve ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek, en uygun tedavi yöntemi belirlenmeli."

Aktaş, diş çekimi sonrasında çene kemiğinde meydana gelen değişimlerin özellikle ilk aylarda daha belirgin olabileceğini ve vücudun, çekim bölgesindeki dokuları yeniden şekillendirmeye başladığını ifade etti.

Bu süreçte dişi destekleyen kemikte hacim kaybının oluşabileceğine değinen Aktaş, "Kemik kaybının miktarı hastadan hastaya değişebiliyor. Özellikle ilk üç ila altı aylık dönem önemli. Bu nedenle diş çekimi yapılmadan önce bile eksik dişin nasıl tamamlanacağına ilişkin bir tedavi planının oluşturulması yararlı olabilir. Uygun hastalarda çekim bölgesindeki kemik dokusunu korumaya yönelik cerrahi yöntemler de değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla düzenli diş hekimi kontrollerinin önemini hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Diş kaybı, yalnızca estetik bir eksiklik olarak görülmemeli. Sağlıklı bir ağız yapısının korunması, çiğneme fonksiyonunun devamlılığı ve çene kemiğinin mevcut yapısının mümkün olduğunca korunması açısından eksik dişlerin zamanında değerlendirilmesi önem taşıyor. Günümüzde implant, köprü ve hareketli protezler gibi farklı tedavi seçenekleri bulunuyor. Ancak en doğru yaklaşım, kişinin ağız ve çene yapısına uygun tedavinin belirlenmesi. Vatandaşlarımıza diş kayıplarını önemsemesini, tedaviyi uzun süre ertelememesini, düzenli ağız ve diş sağlığı kontrollerini ihmal etmemesini öneriyoruz."