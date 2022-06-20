Konya'ya 13 bin 500 hayvan kapasitesine sahip canlı hayvan pazarı kazandırıldı - Son Dakika
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Konya'ya 13 bin 500 hayvan kapasitesine sahip canlı hayvan pazarı kazandırıldı

20.06.2022 14:15
Konya'ya 13 bin 500 hayvan kapasitesine sahip canlı hayvan pazarı kazandırıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Meram Boruktolu Mahallesi'ne taşıdığı hayvan pazarı yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Meram Boruktolu Mahallesi'ne taşıdığı hayvan pazarı yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 bin 500 büyükbaş, 10 bin küçükbaş olmak üzere toplam 13 bin 500 hayvan kapasitesine sahip canlı hayvan pazarını kente kazandırdıklarını belirtti.

Altay, tarımda ve hayvancılıkta Konya'nın, Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden olduğunu vurguladı.

Şehrin her alanda gelişmesine ve kalkınmasına yönelik önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Adana Çevre Yolu'nda faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Yeri'ni, yeni yeri olan Meram Boruktolu Mahallesi'ne taşıma süreci tamamlandı. Tesisimiz bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. İç Anadolu bölgesinin en büyük ve modern canlı hayvan pazarını kente kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sektöre önemli katkı sağlayacak tesisin tüm besicilerimiz, üreticilerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Açıklamada, tesisin depolama, ahır ve karantina merkezi, sosyal tesisler, araç otoparkı ve tır parklarıyla misafirlerine Kurban Bayramı süresince hizmet vereceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'ya 13 bin 500 hayvan kapasitesine sahip canlı hayvan pazarı kazandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'ya 13 bin 500 hayvan kapasitesine sahip canlı hayvan pazarı kazandırıldı - Son Dakika
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