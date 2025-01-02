Hızlı Tren Hattı İhalesi Tamamlandı

Ekonomi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaatı yapım işi ihalesinin tamamlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ihalesi tamamlanan Delice-Çorum hızlı tren hattı ile ilgili açıklamada bulunarak emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hareket edildiğini belirten Aşgın, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Cumhur İttifakı milletvekillerimize, teşkilatlarımıza, önceki dönem milletvekillerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çorum'umuzu bir hayaliyle daha buluşturacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM