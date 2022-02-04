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Başkan Ayhan: "Önceliğimiz mesai arkadaşlarımızın refahı" - Son Dakika

Başkan Ayhan: "Önceliğimiz mesai arkadaşlarımızın refahı"

04.02.2022 15:57
Başkan Ayhan: "Önceliğimiz mesai arkadaşlarımızın refahı"

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve geçim şartlarını göz önünde bulundurarak mesai arkadaşlarımızın maaşlarında iyileştirmeye gittik. Önceliğimiz mesai arkadaşlarımızın refahı" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve geçim şartlarını göz önünde bulundurarak mesai arkadaşlarımızın maaşlarında iyileştirmeye gittik. Önceliğimiz mesai arkadaşlarımızın refahı" dedi.

Sinop Belediye Başkanlığı, Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sinop Belediye Başkanlığı ile Belediye-İş Sendikası, Belediye Başkanlığı ile Sinop Sahil Belediyeler Birliği arasında 2024 yılsonuna kadar olacak şekilde, Sinop Belediyesi Personel A.Ş. için de ara protokol yapılarak maaşlarda iyileştirmeye gidildi.

Belediye Başkanı Barış Ayhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde memur arkadaşlarımızla yaptığımız toplu iş sözleşmesinden sonra duyurusunu yapmıştık. Bugün de işçi arkadaşlarımızla sözleşmemizi imzaladık. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve geçim şartlarını göz önünde bulundurarak mesai arkadaşlarımızın maaşlarında iyileştirmeye gittik. Sinop için birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın refahı önceliğimiz, sözleşme tüm personelimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Başkan Ayhan: Önceliğimiz mesai arkadaşlarımızın refahı
Başkan Ayhan: Önceliğimiz mesai arkadaşlarımızın refahı

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Belediye İş Sendikası, Belediye Başkanlığı, Barış Ayhan, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Ayhan: 'Önceliğimiz mesai arkadaşlarımızın refahı' - Son Dakika Ekonomi


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