Başkan Berge'den 'yerel esnaftan alışveriş yapın' çağrısı - Son Dakika
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Başkan Berge'den 'yerel esnaftan alışveriş yapın' çağrısı

01.04.2022 09:32
Başkan Berge'den 'yerel esnaftan alışveriş yapın' çağrısı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Ramazan alışverişlerinin bakkallar ve yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Ramazan alışverişlerinin bakkallar ve yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu.

Ramazan alışverişlerinin ve gıda kolilerinin bakkallar ve yerel esnafdan yapılması için çağrıda bulunan VANESOB Başkanı İsa Berge, yerel esnafın desteklenmesi gerektiğini söyledi. Rahmet ve bereket ayının heyecanı içinde olduklarını belirten Berge, "Van esnafımız pandemi nedeniyle iki yıldır çok zorlu bir süreç geçirdi. Bakkallarımızın ve yerel esnafımızın bir nebze olsun rahat nefes almasını sağlayabiliriz" dedi.

"Yerel esnafımızdan alışveriş yapalım"

Ramazan alışverişlerinde mahalle bakkalının ve yerel esnafın tercih edilmesini isteyen VANESOB Başkanı Berge, "Pandemiden kaynaklı olarak esnafımızın işi durma noktasına geldi. Yerel esnafımızdan alışveriş yaparak Van ekonomisine katkıda bulunabiliriz. Yerelin tercih edilmesi esnafımız için çok kıymetlidir. Vatandaşlarımızdan yerel esnaf hassasiyetini göstermelerini bekliyoruz. Esnafımıza hayırlı ve bereketli işler diliyoruz. Mübarek Ramazan ayının şehrimize, ülkemize, esnafımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - VAN

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Esnaf ve Sanatkarlar, alışveriş, Esnaf, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Berge'den 'yerel esnaftan alışveriş yapın' çağrısı - Son Dakika


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