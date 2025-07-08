Başkan Bozbey, Karacabey\'de Üreticilere Destek Vermeye Devam Edecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey'de ürünlerin yine tarlada kaldığını görmenin üzüntü verici olduğunu belirterek esnafa, vatandaşa ve üreticiye destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Karacabey ilçesini ikinci kez ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Karacabey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Başkan Bozbey'e, CHP Karacabey İlçe Başkanı Mustafa Utku da eşlik etti. İlçenin gelişimi için ortak akıl ve iş birliğinin öneminin vurgulandığı ziyarette, Karacabey'in geleceğine dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Bozbey, program kapsamında Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'yla da bir araya geldi. Longoz Ormanları ve Ihlamur Ormanları gibi doğal zenginlikleriyle öne çıkan Karacabey'in turizm potansiyelinin ele alındığı buluşmada, ilçenin turizm kapasitesini artırmak ve devam eden çalışmaları ortak akılla sürdürebilmek için birlikte hareket etmenin önemi vurgulandı.

Daha sonra Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, muhtarlarla, çiftçilerle ve sanayicilerle bir araya gelerek görüş ve düşüncelerini birinci ağızdan dinledi. Ziyaretlerin ardından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Bozbey, Cumhuriyet Meydanı'nda halkın talep ve önerileri dinleyerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

"Verdiğimiz destekler devam edecek"

'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Karacabey ilçesinde çeşitli temaslarda bulunduklarını, muhtarlarla ve çiftçilerle buluşarak sorunlarını dinlediklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, çiftçilerin ürünlerinin yine tarlada kaldığını görmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Üreticilerimiz soğanın, karpuzun tarlada kaldığını, satışların düştüğünü, dışarıdan gelen talebin çok azaldığını ifade ettiler. Çiftçilerimizin taleplerini aldık. Ayın 21'inde mazot desteği yapacağımızı kendilerine ilettik. Esnafımızla buluştuk. Ekonomik anlamda zor süreç geçirdiklerini görmek bizleri üzdü. Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımıza, vatandaşımıza, çiftçimize verdiğimiz destekler devam edecek. Bu süreçte daha fazla sosyal destek yapacağız. Dayanışmamızı artırarak insanlarımızın mutlu olmasını sağlayacağız" dedi.

Yaptıkları görüşmelerde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hakkında bilgi verdiklerini de anlatan Başkan Bozbey, Karacabey'deki tüm kesimlerin ilçeyle ilgili düşüncelerini almak istediklerini, talepler doğrultusunda birlikte yol yürüyeceklerini söyledi. - BURSA